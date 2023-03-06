Главные новости к утру 6 марта

МТС ведет переговоры о покупке билетной платформы TicketsCloud у ее основателя Егора Егерева, узнал «Ъ». Эксперты отмечают, что с начала 2023 года продажи билетов на мероприятия снова активно растут, что может подтолкнуть к сделкам другие крупные компании.

Высокий суд Лондона обязал главу и крупнейшего акционера ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина уведомить «Русал» о намерении снизить долю в «Норникеле» до менее 11,25%, узнал «Ъ». Также господин Потанин должен в течение трех месяцев найти юристов, которые могли бы представлять его, учитывая введенные против бизнесмена санкции Великобритании.

В середине марта с официальным визитом в Москву приедет президент Сирии Башар Асад, сообщает газета «Ведомости». Предполагается, что целью визита Башара Асада станет получение финансовой и энергетической помощи от российского руководства на фоне экономического кризиса в Сирии.

Евросоюз преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. По ее словам, 80% экспорта российского газа удалось полностью компенсировать за счет поставок из США и Норвегии.

Правоохранительные органы разоблачили преступную группу, которая за четыре года под видом оказания разного рода финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей, узнал «Ъ». Офисы ООО «Международный Финансовый Центр», ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями», ООО «Высшая Школа Управления Финансами» и ООО «Глобал Финанс» арендовали практически во всех небоскребах в «Москва-Сити» и крупных бизнес-центрах столицы.

На парламентских выборах в Эстонии победила «Партия реформ», председателем которой является премьер-министр республики Кая Каллас. Партия получит 37 из 101 мандатов.

По итогам февраля в России впервые самой популярной биржевой валютой, торгуемой с поставкой «завтра», стал юань, узнал «Ъ». Объем торгов с ним превысил 1,48 трлн руб., обогнав показатели по доллару (1,42 трлн руб.).

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что из-за боевых действий на территории страны ее экологии был причинен ущерб в размере 3 трлн гривен (около $76 млрд). По его словам, некоторые природные ресурсы для Украины утрачены навсегда.

В 2022 году экспорт вооружения из Южной Кореи вырос на 140% и достиг рекордного показателя в $17,3 млрд, сообщает газета The New York Times. По ее сведениям, восточноазиатская страна сосредоточилась на заполнении «мирового пробела» в вооружении, образовавшегося на фоне масштабной военной поддержки Украины.

О предстоящих 6 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».