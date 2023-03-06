Главные анонсы 6 марта

В Москве Никулинский суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и их соучастников.

Начнется экстренная встреча министров иностранных дел и обороны стран ЕС по поставкам дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.

В Москве в МИД России состоится встреча руководства Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Ожидается участие министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Вступит в силу новая редакция правил листинга Московской биржи, которые приведены в соответствие с новым регулированием.

Московской городской суд проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про действия Вооруженных сил РФ.

В Туле Пролетарский районный суд проведет предварительное заседание по делу в отношении Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, которые обвиняются в подделке документов, использованных для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной. В отношении Кузнецова планируется избрать меру пресечения.

Райффайзенбанк повысит минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте для клиентов — физлиц. Для переводов в «Райффайзен-онлайн» минимальная сумма для каждой операции составит $10 тыс. США или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России на дату оформления перевода.

В Москве арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL, признано в РФ СМИ-иноагентом), российского юрлица, созданного для распространения в России материалов девяти входящих в «Радио Свобода» СМИ-иноагентов.

США снимут санкции, наложенные на бывшую «дочку» Сбербанка в Казахстане, поскольку финансовый институт теперь полностью принадлежит казахстанскому холдингу «Байтерек».

В парламенте Венгрии состоится голосование по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО.

В Минске в Минском городском суде пройдет судебное заседание по делу обвиняемых в терроризме Вадима Прокопьева, Дениса Хамицевича и Игоря Чемякина.

В Канаде пройдет визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В Вашингтоне пройдет визит министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Альянс шести оппозиционных партий Турции («Народный альянс») может объявить кандидата для участия в президентских выборах от оппозиции.

О главных событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».