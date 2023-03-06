NYT: Южная Корея экспортировала вооружение на $17,3 млрд в 2022 году

В 2022 году экспорт вооружения из Южной Кореи вырос на 140% и достиг рекордного показателя в $17,3 млрд, сообщает газета The New York Times. По ее сведениям, восточноазиатская страна сосредоточилась на заполнении «мирового пробела» в вооружении, образовавшегося на фоне масштабной военной поддержки Украины.

При этом власти Южной Кореи отказались от поставок летального оружия на Украину и ввели строгие правила экспортного контроля, исключающие попадание южнокорейского оборонного экспорта на Украину.

«Настороженность Южной Кореи частично связана с ее нежеланием открыто противодействовать Москве, от которой она надеется на сотрудничество во введении новых санкций против все более воинственной Северной Кореи»,— считают аналитики NYT.

Крупнейшим покупателем южнокорейского оружия в 2022 году стала Польша — сумма польского экспорта превысила $12,4 млрд. Она включает танки, ракетные установки, гаубицы и истребители.

После начала боевых действий на Украине власти Южной Кореи объявили о позиции о невозможности поставок летального вооружения на Украину. Впоследствии южнокорейская сторона неоднократно отрицала информацию о подобных поставках.