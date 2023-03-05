Крипта ушла на острова

Как стало известно “Ъ”, правоохранительные органы разоблачили преступную группу, которая за четыре года под видом оказания разного рода финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей. Офисы ООО «Международный Финансовый Центр», ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями», ООО «Высшая Школа Управления Финансами» и ООО «Глобал Финанс» арендовали практически во всех небоскребах в «Москва-Сити» и крупных бизнес-центрах столицы. Сейчас под стражей и домашним арестом находятся несколько руководителей и менеджеров этих структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено УВД по Юго-Западному округу ГУ МВД России по Москве 11 июля 2018 года по заявлениям нескольких пострадавших. Последние сообщили, что у них под видом инвестиционной деятельности было похищено несколько десятков миллионов рублей. Долгое время расследование велось в отношении неустановленных лиц, не раз приостанавливалось и снова возобновлялось. С мертвой точки расследование сдвинулось лишь в прошлом году, после того как им занялся Следственный комитет России, объединивший в одно производство сразу несколько уголовных дел. На данный момент в материалах, по данным “Ъ”, фигурируют не менее 250 потерпевших от деятельности ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс». При этом у следствия есть основания полагать, что все эти компании и их менеджмент связаны друг с другом.

Ущерб же в материалах дела пока обозначен вполне стандартной в таких случаях формулировкой «более 1 млн руб.», которая позволяет квалифицировать его как «особо крупный».

При этом, как утверждают сами потерпевшие, на самом деле количество пострадавших от действий предполагаемых мошенников может исчисляться тысячами, но одни просто по каким-то причинам не стали обращаться в полицию, а другие пытаются добиться возвращения денег через различные юридические компании или суд. При этом участники расследования полагают, что сумма похищенных у инвесторов денег может составлять несколько миллиардов.

Схема работы у всех фигурирующих в уголовном деле компаний была примерно одинаковая. Клиентов подыскивали путем просто обзвона по купленным базам данных. Сначала потенциальным жертвам предлагали абсолютно бесплатные консультации в области инвестирования. Для этого надо было посетить один из презентабельных офисов, которые фирмы арендовали в ряде башен в «Москва-Сити», а также бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах. Там с будущими вкладчиками заключали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору разного рода финансовой информации, на основании которой им и предлагалось инвестировать средства, например, в покупку акций, облигаций или операции по купле-продаже валют на рынке Forex.

При этом, по материалам дела, менеджеры фирм демонстрировали некие выкладки, из которых следовало, что прибыль будет не менее 12–18% в месяц.

Чаще же всего договор предлагалось заключить на консультационные услуги при открытии «личного кабинета» у того или иного брокера. Например, ВШУФ в качестве такового предлагала зарегистрированную на Маршалловых Островах компанию Bristol House Corporation, которая, как установили правоохранители, является лжеброкером и не имеет лицензий на право оказания финансовых услуг ни в одной стране мира.

При этом фиктивный счет и «личный кабинет» клиенту менеджеры открывали прямо в офисе ВШУФ. Там же кассир принимал деньги, которые вносились на мнимый брокерский счет. Впоследствии, по данным следствия, инвесторам демонстрировали, как стремительно растет их доход, предлагая сделать дополнительные вложения. Проблемы у вкладчиков начинались, как обычно в таких случаях, когда они пытались вывести деньги со своего счета. Сначала, говорится в деле, клиенту в этом отказывали под самыми различными предлогами, например, сообщали, что средства попали под санкции. А потом выяснялось, что акции, в которые были вложены деньги, якобы внезапно рухнули.

В декабре прошлого года бывший гендиректор ВШУФ Виталий Фидуров по обвинению в мошенничестве был отправлен Хамовническим райсудом Москвы под домашний арест. Кстати, до 2017 года господин Фидуров возглавлял весьма далекое от инвестиционной деятельности ООО «Септик на дачу».

Что касается МФЦ и «Глобал Финанс», то они, по данным следствия, под видом консультаций и обучения финансовой грамотности рекомендовали своим клиентам иметь дело с дилером Global FX. Последний же предлагал выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Forex), акциями и другими инструментами. При этом лицензией Центробанка эта компания также не обладает.

Несколько менеджеров ООО «Глобал Финанс» сейчас находятся под стражей. Отметим, что задержали их одновременно с гендиректором АУФИ Арсением Дадашевым, компания которого также предлагала гражданам вкладывать свои средства в якобы весьма прибыльные кейсы.

Как утверждают потерпевшие, деньги у них принимали не через банк, а прямо в офисе АУФИ наличными, которые затем переводили в доллары, а те — в криптовалюту, которую якобы отправляли брокеру Asset Capital Business, зарегистрированному на тех же Маршалловых Островах.

В отношении кассира АУФИ Снежаны Запорожец суд ограничился мерой пресечения в виде запрета определенных действий.

В итоге, как выяснили следователи, вышеперечисленные компании, «не имея соответствующей лицензии, обещая быстрое извлечение прибыли от сотрудничества, создавали лишь видимость ведения брокерской деятельности, а получаемые от клиентов деньги похищались».

Олег Рубникович