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Коммерсантъ FM
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Украинские власти оценили ущерб для экологии страны из-за боевых действий в $76 млрд

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что из-за боевых действий на территории страны ее экологии был приченен ущерб в размере 3 трлн гривен (около $76 млрд). По его словам, некоторые природные ресурсы для Украины утрачены навсегда.

«Мы уже подсчитали убытки: 3 трлн гривен экологического ущерба — загрязнение земли, воздуха, сожженные леса, уничтоженные природные ресурсы… Почти 3 млн га леса было повреждено — это почти треть лесных территорий Украины, 500 тыс. га находятся в настоящее время под оккупацией или в зоне военных действий»,— сказал господин Стрелец на конференции United for Justice во Львове (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Украинские власти обвиняют российскую армию в экоциде на Украине из-за разрушительных последствий боевых действий для окружающей среды. Противодействие экоциду — один из пунктов «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, отклоненной МИД России.

Андрей Сапожников

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