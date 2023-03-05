Камилу Валиеву взяли в оборот

Главной сенсацией финала российской серии Гран-при по фигурному катанию в Санкт-Петербурге стала победа 15-летней Аделии Петросян. На заключительном в нынешнем сезоне турнире спортсменка укротила три четверных прыжка и опередила титулованных соперниц — чемпионку Европы Камилу Валиеву, чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву и действующую чемпионку России Софью Акатьеву. По сумме двух программ Петросян набрала 255,01 балла — это почти на 50 баллов больше, чем заработала победительница финала международной серии японка Маи Михара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Камила Валиева

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Если бы текущий сезон в фигурном катании развивался для россиян в соответствии с обычным графиком, то сейчас они готовились бы к главному турниру года — мартовскому чемпионату мира в японской Сайтаме. Но туда отечественных спортсменов не допустили, поэтому вместо Сайтамы топовые российские фигуристы отправились выяснять отношения в финале Гран-при в Санкт-Петербург.

Этот турнир стал явным подтверждением того, что отечественные фигуристы, несмотря на тотальный бан, сумели дотянуть до конца сезона без каких-либо весомых потерь. Более того, россияне — если сравнивать их результаты в финале национальной серии и результаты иностранцев в финале международной — по-прежнему сохраняют место в авангарде мирового фигурного катания.

Речь, разумеется, идет прежде всего о женском одиночном катании. Еще до начала произвольной программы было ясно, что противостояние у девушек в Санкт-Петербурге будет нешуточным. Все участницы сильнейшей разминки, в том числе Камила Валиева, заявили как минимум по два элемента класса «ультра-си». А самые отчаянные — это юниорки Софья Акатьева и Аделия Петросян — по четыре.

Турнир выиграла Аделия Петросян (255,01), которая вообще-то фавориткой на фоне более титулованных и опытных соперниц не выглядела.

Выиграла внешне напоминающая ребенка и скользящая еще немного «по-детски» Петросян за счет техники. В короткой программе ученица Этери Тутберидзе «заколотила» тройной аксель, а в произвольной — лихо приземлила три четверных прыжка.

Этого с запасом хватило, чтобы обогнать ставшую второй Камилу Валиеву аж на 13 с лишним баллов.

Валиева, наиболее обсуждаемая из-за по-прежнему не завершившегося допинг-скандала фигуристка, смотрелась по сравнению со стартом сезона вообще-то весьма неплохо. В начале произвольной программы, центральной темой которой стала ее олимпийская драма, она легко и изящно справилась с двумя четверными тулупами. Но на вторую половину сил у потяжелевшей и вытянувшейся фигуристки не хватило: она не сладила с тройным лутцем, а под конец утратила темп. После того как музыка остановилась, Камила Валиева, уставшая не то из-за программы, не то из-за тяжелого контекста, упала на лед и принялась плакать. А потом продолжила рыдать уже на плече своего тренера Этери Тутберидзе.

Примечательно, что отрыв между вторым, третьим и четвертым местом составил крохи — десятые доли балла. Валиева взяла серебро с результатом 241,76, Елизавета Туктамышева бронзу с 241,61, а Софья Акатьева расположилась на четвертой позиции с оценкой 241,09.

В финале международной серии, который прошел еще в декабре в Турине, все они запросто оказались бы выше победительницы из Японии Маи Михары (208,17).

С таким же успехом разгромили бы иностранных конкурентов россияне и в парном катании. В финале российской серии Гран-при ожесточенную дуэль учинили два дуэта —чемпионы мира 2021 года и олимпийские чемпионы в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также чемпионы Европы 2020 года и действующие чемпионы России Александра Бойкова с Дмитрием Козловским.

Обе пары в нынешнем сезоне пошли на усложнение. Мишина с Галлямовым начали разучивать параллельный тройной лутц (это по меркам парного катания элемент «ультра-си»), а Бойкова и Козловский — параллельный тройной риттбергер и каскад из тройного сальхова и двух акселей.

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В короткой программе со своим элементом «ультра-си» Мишина с Галлямовым не справились (партнерша упала), и эта ошибка обошлась спортсменам очень дорого.

Несмотря на чисто исполненный прокат произвольной программы, после которого радостный Галлямов в красном костюме принялся от счастья прыгать на льду, они остались только с серебром.

Соперникам Бойковой и Козловскому Мишина с Галлямовым уступили меньше балла: 239,01 против 239,74. Интересно, что победители международного финала Гран-при у пар в Турине заработали сильно меньше: японцы Рику Миура и Рюити Кихара набрали 214,58.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Гуменник

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Петр Гуменник

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Любопытной оказалась развязка и в соревнованиях у мужчин. Титул победителя вырвал 20-летний Петр Гуменник, который в минувшем сезоне ни разу не пролетел мимо пьедестала, а вот за серебро — не в последнюю очередь благодаря ошибкам соперников — ухватился чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев. После короткой программы фигурист оказался в самом подвале турнирной таблицы, был одиннадцатым из двенадцати участников. Но в произвольной программе Алиев сумел, сделав три квада, набрать за технику больше 100 баллов и таким образом нагнал лидеров.

Екатерина Ремизова