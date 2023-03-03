Полиция предупредила о возможных акциях движения «Рёдан» в Ташкенте

ГУВД Ташкента сообщило, что в столице Узбекистана есть поклонники молодежного движения «Рёдан». Напомнив, что в ряде стран произошли инциденты, имеющие отношение к движению, ведомство попросило родителей быть бдительными, чтобы не допустить подобного в Ташкенте.

«В ГУВД Ташкента поступает информация о том, что международное молодежное движение под названием “Рёдан”, вдохновленное персонажами одного из японских аниме и комиксов, имеет поклонников среди подростков и столицы Узбекистана»,— говорится в сообщении ведомства. Оно напомнило, что инциденты, связанные с «Рёдан», произошли в Белоруссии, РФ и на Украине.

В феврале на Украине заблокировали 18 каналов и групп, предположительно связанных с «ЧВК Рёдан», 28 февраля в Белоруссии задержали 200 подростков из «ЧВК Рёдан», сообщало МВД республики.

В России также прошли задержания подростков, относящих себя к «ЧВК Рёдан». Причиной стали массовые драки в торговых центрах, включая московские «Авиапарк» и «Маркос-молл».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Паучная фантастика».

Мария Федотова