В Петербурге запустят чат-бот для контроля качества школьного питания

В марте в Петербурге откроют горячую линию и чат-бот в Telegram по качеству детского питания в школах города, сообщает пресс-служба Смольного.

«Организации питания детей в школах уделяется самое пристальное внимание. Мы следим за тем, чтобы его качество всегда было на должном уровне, ведем мониторинг цен на продукты»,— отметил губернатор Александр Беглов. Доступ к чат-боту будет организован по лицевому счету школьников, который петербуржцы используют для входа в портал «Петербургское образование».

Сразу после запуска новых инструментов планируется провести два опроса среди родителей. По их результатам будет решен вопрос об исключении шоколада из буфетов и создан рейтинг школьных столовых. Оценка качества питания будет на треть формировать на основе лабораторных проверок, а на две трети — на основе жалоб и претензий со стороны детей и родителей.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что стоимость питания в школах Санкт-Петербурга в 2023 году вырастет в среднем на 30%.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте