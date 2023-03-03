Главный экономист ВЭБ.РФ Клепач спрогнозировал безработицу на уровне 3,5–3,6% по итогам года

Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ, заявил в ходе Зимней зерновой конференции в Алтайском крае, что до конца текущего года уровень безработицы в России может уменьшится до 3,5–3,6%. По данным Росстата, в январе этот показатель составил 3,6% и обновил исторический минимум.

По словам господина Клепача, которые приводит ТАСС, безработица в 2023 году снизится, потому что людей вовлекают в военные действия и стройку, которая идет в четырех новых субъектах РФ. Дефицит рабочей силы есть и будет нарастать, отметил экономист.

Он также напомнил, что реальные доходы населения РФ в 2022 году снизились на 1%. Господин Клепач считает, что спад был бы более 3%, если бы не меры по выплатам многодетным и мобилизованным. В текущем году реальные доходы населения вырастут с учетом уже принятых мер и дополнительных решений, заявил он.

В январском докладе Росстата о социально-экономическом положении России говорится, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2023 года составила 75,6 млн человек, из них безработных — 2,7 млн человек. В феврале в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что к концу 2022 года число зарегистрированных безработных в России составило 564 тыс. человек, что почти на 30% меньше, чем годом ранее (777 тыс. человек).

Эрдни Кагалтынов