Губернатор Ленобласти Дрозденко поручил усилить охрану правопорядка после атаки диверсантов в Брянской области

В Ленинградской области усилят охрану правопорядка, а также социальных и жизненно важных объектов. Соответствующее распоряжение 2 марта выдал губернатор региона Александр Дрозденко в ходе заседания оперативного штаба.

«В связи с многочисленными провокациями украинских неонацистов и терактом, произошедшим в Брянской области, ... Александр Дрозденко ... поручил ... усилить охрану правопорядка и жизненно важных объектов»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.

Атака украинских диверсантов в Брянской области. Главное Украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области — Любечане и Сушаны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская диверсионная группа обстреляла автомобиль, в результате один человек погиб и один пострадал. Позже стало известно о втором погибшем.

Власти, а затем ФСБ заявили о боях с диверсантами: «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

ФСБ заявила, что ситуация в селах Брянской области находится под контролем, проводятся проверка и осмотр местности, идет разминирование.

«РИА Новости» сообщили о заложниках в сельском магазине Любечан. По данным ТАСС, до шести человек могут находиться в заложниках. Власти Брянской области не подтвердили информацию о взятии заложников в селе Сушаны.

Президент России Владимир Путин назвал террористическим актом атаку на брянские села.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проведение Совбеза сегодня не планируется. Заседание назначено на завтра, 3 марта.

Владимир Путин отменил поездку в Пятигорск из-за атаки, заявил господин Песков.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о проникновении украинских диверсантов в Брянскую область «классической провокацией».

В участниках нападения сотрудники ФСБ предварительно опознали Дениса Никитина (ранее Капустин), одно время организовывшего бойцовские поединки, а в 2017 году уехавшего на Украину, и бывшего артиста Кирилла Канахина, снявшегося в ряде сериалов, в том числе в третьей части «Глухаря» и фильме «Никто не знает про секс-2». Еще один участник съемок в селе похож на Освальда Лемоха из Ярославской области, который в 2017 году уехал на Украину и активно участвовал в событиях на Донбассе.

Особое внимание по требованию господина Дрозденко уделят объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта.

Вечером 2 марта в ФСБ сообщили о пресечении угрозы со стороны диверсантов в Климовском районе Брянской области. По данным ведомства, их выдавили на территорию Украины, а также нанесли по ним артиллерийский удар.

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