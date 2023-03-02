Губернатор Ленобласти Дрозденко поручил усилить охрану правопорядка после атаки диверсантов в Брянской области

В Ленинградской области усилят охрану правопорядка, а также социальных и жизненно важных объектов. Соответствующее распоряжение 2 марта выдал губернатор региона Александр Дрозденко в ходе заседания оперативного штаба.
«В связи с многочисленными провокациями украинских неонацистов и терактом, произошедшим в Брянской области, ... Александр Дрозденко ... поручил ... усилить охрану правопорядка и жизненно важных объектов»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.
Атака украинских диверсантов в Брянской области. Главное
- Украинские диверсанты проникли в два приграничных села Брянской области — Любечане и Сушаны.
- Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская диверсионная группа обстреляла автомобиль, в результате один человек погиб и один пострадал. Позже стало известно о втором погибшем.
- Власти, а затем ФСБ заявили о боях с диверсантами: «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».
- ФСБ заявила, что ситуация в селах Брянской области находится под контролем, проводятся проверка и осмотр местности, идет разминирование.
- «РИА Новости» сообщили о заложниках в сельском магазине Любечан. По данным ТАСС, до шести человек могут находиться в заложниках. Власти Брянской области не подтвердили информацию о взятии заложников в селе Сушаны.
- Президент России Владимир Путин назвал террористическим актом атаку на брянские села.
- По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проведение Совбеза сегодня не планируется. Заседание назначено на завтра, 3 марта.
- Владимир Путин отменил поездку в Пятигорск из-за атаки, заявил господин Песков.
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о проникновении украинских диверсантов в Брянскую область «классической провокацией».
- В участниках нападения сотрудники ФСБ предварительно опознали Дениса Никитина (ранее Капустин), одно время организовывшего бойцовские поединки, а в 2017 году уехавшего на Украину, и бывшего артиста Кирилла Канахина, снявшегося в ряде сериалов, в том числе в третьей части «Глухаря» и фильме «Никто не знает про секс-2». Еще один участник съемок в селе похож на Освальда Лемоха из Ярославской области, который в 2017 году уехал на Украину и активно участвовал в событиях на Донбассе.
Особое внимание по требованию господина Дрозденко уделят объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта.
Вечером 2 марта в ФСБ сообщили о пресечении угрозы со стороны диверсантов в Климовском районе Брянской области. По данным ведомства, их выдавили на территорию Украины, а также нанесли по ним артиллерийский удар.