Гадание на потребительских настроениях

В январе 2023 года опросы ФОМа для Банка России фиксируют снижение инфляционных ожиданий и рост потребительских настроений граждан на фоне увеличения склонности к сбережению. Но аналитики регулятора признают — сберегательные настроения населения неустойчивы: ликвидные сбережения, по сути, являются отложенным спросом. В конце 2022 года из-за ухудшения доступности качественных товаров спрос уже вылился в рост потребления услуг и цен на них, подогрев инфляцию. В 2023 же году вероятное возвращение населения к потребительской модели несет не только инфляционные риски, но и может стать основной причиной возвращения экономики к росту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Хотя с исторической точки зрения инфляционные ожидания населения в начале 2023 года оставались повышенными, в январе, согласно опросам ФОМа, они снижались пятый месяц подряд. Оценка наблюдаемой годовой инфляции составила 14,9% против 16,3% в декабре 2022 года (минимум с июня 2021 года), а медианная ожидаемая инфляция через год — 11,6% (12,1% в декабре). Снижение инфляционных ожиданий вызвано изменениями оценок респондентов без сбережений, оценки же группы со сбережениями уже четыре месяца близки к среднему за 2021 год, в январе — 10,2%.

Потребительские настроения в январе также заметно улучшились: соответствующий индекс ФОМ прибавил к декабрю 6,5 пункта, достигнув максимума с мая 2018 года. Особенно рост склонности к потреблению заметен у населения городов (от 100 тыс. человек), в которых в январе 31% респондентов (максимум с февраля 2022 года) говорил, что сейчас свободные деньги лучше тратить. «Отчасти январское повышение может объясняться влиянием сезонности»,— предполагают в ЦБ (влияние предновогодних соцвыплат и бонусов).

Всплеск спроса по картам «Сбера» в январе фиксирует и «Сбериндекс» — в части услуг и продовольствия, хотя покупки товаров (особенно длительного пользования) уходят все глубже в минус. Причиной скачка спроса может быть в том числе ослабление курса рубля. «В январе будет зафиксирована положительная динамика потребительских расходов (к декабрю с устранением сезонности). В реальном выражении расходы могут подняться до максимальных значений с марта 2022 года, преодолев мобилизационный шок»,— полагают аналитики Telegram-канала MMI.

В пользу временной природы всплеска потребительских настроений и спроса граждан в январе может говорить не только сезонность. В январе росла и склонность респондентов к сбережению. Доля предпочитающих откладывать, а не тратить, свободные деньги выросла до 54,9% (на 0,6 п. п. к декабрю), хотя в городах снизилась на 2 п. п., до 56%. Как отмечают аналитики ДИП ЦБ в январском бюллетене «О чем говорят тренды», заметный прирост рублевых депозитов физлиц в декабре (до 4,6% с 1,5% за месяц с учетом сезонности) связан «с общим восстановлением доходов и относительно высоким размером годовых премий, а также социальными выплатами». Впрочем, в структуре сбережений быстрее росли срочные вклады — до месяца, а долгосрочные (больше года) — сокращались. Иными словами, население в любую минуту готово превратить такие сбережения в спрос.

«Возможная активизация потребительской активности на фоне растущих ликвидных сбережений домохозяйств и увеличения доходов темпами, опережающими темпы экономического роста, а также ослабление рубля несут проинфляционные риски»,— подчеркивают аналитики ДИП ЦБ, предполагая, что это при возможном восстановлении спроса на розничные кредиты может вывести и экономику к росту в 2023 году. Вместе с тем они отмечают предпосылки к сохранению осторожного потребления из-за высокой неопределенности и геополитических рисков.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, в отличие от 2021 года, в 2022-м прирост средств на счетах населения превысил объем новых необеспеченных кредитов на 1,2 трлн руб.— что служило сжатию спроса. В Bloomberg Economics оценили потерянный прирост портфеля потребительских кредитов в 2022 году из-за ужесточения денежной политики в 1,5 трлн руб., или 7% от оборота непродовольственной розницы.

Артем Чугунов