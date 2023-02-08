На зарплату жить уже невыгодно

Снижение реальных располагаемых доходов домохозяйств в 2022 году оказалось заметно ниже официального прогноза. К концу года они даже росли — на фоне и, видимо, во многом в результате снижения инфляции, увеличения поступлений от предпринимательства и теневых доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились, по оценке Росстата, на 1% против роста на 3,2% в 2021 году, что оказалось заметно ниже прогноза Минэкономики (2,2%).

В структуре денежных доходов за год заметно (на 0,7 процентного пункта — до 6,2%) выросла доля доходов от предпринимательства (на фоне восстановления сектора услуг и общепита) и незначительный рост доли социальных выплат и зарплат (см. график). Сопоставимо с ростом доли доходов от предпринимательства снизилась доля поступлений от собственности (до 5%). Изменение структуры доходов в пользу средств от предпринимательской деятельности, по словам проректора Высшей школы экономики Лилии Овчаровой, является эффектом санкций — в результате начал развиваться импорт ряда товаров малыми и средними предпринимателями. Третьей по значимости статьей в структуре доходов населения в 2022 году оставались (прочие) теневые поступления на уровне 10,9%, как и год назад.

«Основные причины снижения реальных располагаемых доходов в 2022 году — снижение зарплат и недостаточная индексация выплат»,— считает Игорь Поляков из ЦМАКП.

За январь—ноябрь 2022 года реальные зарплаты просели на 1,1%, прежде всего в социальных отраслях, здравоохранении, образовании и госуправлении. Лилия Овчарова отмечает, что динамика реальных располагаемых доходов оказалась лучше ожидаемого, в первую очередь, благодаря повышению размера МРОТ, индексации пенсий и введению дополнительных выплат на детей. По данным Росстата, без учета разовой выплаты 2021 года реальные пенсии в 2022 году снизились на 0,8%, с ее учетом — на 5,8%.

Годовые темпы роста реальных располагаемых доходов к концу 2022 года даже вышли в плюс, увеличившись в четвертом квартале на 0,9%, тогда как в предыдущие три квартала показатель сжимался (с учетом сезонности к среднеквартальным значениям 2019 года, впрочем, по оценке Росстата, реальные доходы в целом не растут с 2020 года). Пока всех данных, позволяющих судить обо всех источниках роста реальных доходов в четвертом квартале 2022 года, нет. Во многом его причиной стало снижение инфляции и последовавший за ней слабый рост реальной зарплаты (на 0,3% в ноябре и 0,4% в октябре в годовом выражении и на 0,5% в среднем за месяц в октябре—ноябре после среднемесячного роста на 0,2% в третьем квартале 2022 года с учетом сезонности, по оценке ЦМАКП). В структуре же доходов по сравнению с четвертым кварталом 2021 года доля зарплат осталась фактически неизменной (39,4% в четвертом квартале 2022 года против 39,5% год назад), но обращает на себя внимание заметный рост доли поступлений от предпринимательства (с 5,1% до 5,8%) и теневых денежных доходов (с 14% до 14,7%).

Использовали свои снизившиеся доходы в 2022 году граждане таким образом: на покупку товаров из них потрачено 59,1% (61,1% год назад), на оплату услуг — 17,5% (17,8%), на обязательные платежи — 15% (15,5%), на увеличение сбережений — 7,3% (4,3%), на покупки за границей — 1,1% (1,3%). По оценке Минэкономики, в 2022 году суммарные потребительские расходы — оборот розницы, общепита и услуг — снизились на 4,1% в годовом выражении.

Основное снижение приходится на оборот розницы, прежде всего непродовольственных товаров (минус 6,7%), оборот общепита вырос на 4,7%, а объем платных услуг — на 3,2%.

По оценке ЦМАКП, после стабилизации в третьем квартале с учетом сезонности среднемесячные темпы прироста потребительских расходов в четвертом квартале 2022 года, из-за спада спроса на непродовольственные товары, вновь проседали на уровне 0,4%. Впрочем, происходило это на фоне роста сбережений (особенно наличных), которые вылились в повышение трат на услуги и продовольствие в январе 2023 года (см. “Ъ” от 12 января).

Минэкономики ждет роста реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на уровне 2%. Декабрьский консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагает спад — на 1,4%.

Артем Чугунов, Анастасия Мануйлова