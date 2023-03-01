Беглый банкир попался на киднеппинге

Как стало известно «Ъ», бывшему топ-менеджеру Центробанка Дмитрию Рубинову, находящемуся в международном розыске, не удалось обжаловать свой заочный арест. Такую меру пресечения ему избрали месяц назад как организатору вымогательства и похищения трех человек, включая двухлетнего ребенка. По версии следствия, на похищение людей экс-финансист пошел, чтобы завладеть частью активов, выведенных из принадлежавшего ему банка «Таатта». Кроме того, имя Дмитрия Рубинова фигурирует еще в целом ряде расследований о выводе средств из разорившихся банков, а также в громком уголовном деле бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший топ-менеджер Центрального Банка России Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ Бывший топ-менеджер Центрального Банка России Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ

На то, чтобы подтвердить легитимность избранного месяц назад в отношении 42-летнего Дмитрия Рубинова заочного ареста, Мосгорсуду понадобилось чуть больше часа. Адвокат беглого экс-банкира не смог убедить апелляционную инстанцию в необоснованности избрания в отношении своего клиента самой строгой меры пресечения.

Однако если в Мосгорсуде все прошло быстро и вполне предсказуемо, то в Хамовническом райсуде месяц назад возникла заминка. Сначала ходатайство следователя об аресте Дмитрия Рубинова было отклонено. Произошло это якобы из-за того, что суду не было представлено необходимое в таких случаях подтверждение объявления фигуранта в международный розыск.

Впрочем, по данным «Ъ», через некоторое время соответствующее постановление все же оказалось на столе у судьи, и арест господина Рубинова был санкционирован. Правда, двух его предполагаемых сообщников — также скрывшихся от следствия Илеса Муртазаева и Сулимана Юнусова — суд 30 января арестовать отказался, опять же из-за отсутствия объявления в международный розыск.

Как следует из материалов уголовного дела, обвинение в организации вымогательства (ст. 163 УК РФ) и похищении (ст. 126 УК РФ) трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок, Следственный комитет России предъявил Дмитрию Рубинову заочно еще 20 октября 2021 года.

В ходе расследования было установлено, что вымогательство и похищение напрямую связаны с попыткой Дмитрия Рубинова завладеть частью выведенных из принадлежавшего ему банка «Таатта» активов.

После краха в июле 2018 года это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб. Как выяснилось, часть этих средств из якутского банка была похищена через московское ООО «Реактив», за которым стоял Дмитрий Рубинов.

Из материалов дела следует, что столичная фирма якобы выкупила у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. Когда же гендиректор «Реактива» узнал, что на его ООО «упал» фактически похищенный долг, он, испугавшись последствий, тут же продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму Пивоварову.

Чтобы заставить господина Пивоварова вернуть актив, Дмитрий Рубинов в 2020 году организовал преступную группу, в которую помимо прочих вошли Илес Муртазаев и Сулиман Юнусов. После того как господину Пивоварову обрисовали печальные для него последствия в случае отказа переписать 100% долей на указанного человека, тот сразу же согласился на условия вымогателей.

Впрочем, обещания злоумышленникам показалось мало, и они взяли в заложники Пивоварова вместе с женой и двухлетней дочерью. О похищении сотрудники правоохранительных органов узнали от одного из знакомых бизнесмена, привозившего господину Пивоварову недостающие для переоформления документы. Курьера банда также планировала захватить, но тому удалось сбежать.

В итоге силовая операция вылилась в захват пятерых похитителей, дело которых сейчас рассматривается в Хамовническом райсуде Москвы.

Все они являются рядовыми исполнителями и о роли в этой истории Дмитрия Рубинова, который всегда отрицал свое отношение как к банку «Таатта», так и к «Реактиву», ничего не знают. А вот двое непосредственных кураторов этой операции, с которыми, по данным следствия, и общался экс-банкир, успели скрыться и сейчас находятся в Турции.

О том, что за похищением и вымогательством стоит именно экс-банкир Рубинов, удалось выяснить адвокату Ирине Шоч, которую Агентство по страхованию вкладов (АСВ) привлекло для возврата проблемных активов ряда банков.

На процессе в Хамовническом райсуде свидетель рассказала, что именно Дмитрий Рубинов, с которым она вела переговоры в Турции, предлагал ей за взятку «бросить это дело». После отказа ей стали угрожать по мобильному телефону, что и послужило поводом взять юриста под госзащиту.

Свидетельница также предоставила суду аудиозапись своего разговора с Дмитрием Рубиновым, в котором тот подтверждал, что банк и «Реактив» принадлежат ему. Остановить же хищение активов этой компании АСВ удалось с помощью ареста, наложенного на доли ООО арбитражем.

Отметим, что на тот момент бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке Рубинов уже находился в розыске по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 23 ноября 2020 года ему также заочно было предъявлено обвинение в хищении из ПИР-банка более 400 млн руб.

По данным «Ъ», сейчас имя Дмитрия Рубинова, которому приписывали владение банком «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей, фигурирует еще в целом ряде уголовных дел. Несмотря на то что среди официальных владельцев кредитных учреждений Дмитрий Рубинов никогда не значился, правоохранители полагают, что все сомнительные и противоправные сделки в банках и том же ЦСО могли осуществляться в интересах его конечного бенефициара.

Упоминается фамилия бывшего топ-менеджера Центробанка и в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, начальника «банковского» отдела спецслужбы Кирилла Черкалина и его подчиненного Андрея Васильева.

Последний по долгу службы должен был контролировать деятельность Дмитрия Рубинова, но вместо этого вступил с ним «в неформальные отношения», помогая ему обогащаться. Сейчас уголовное преследование Андрея Васильева прекращено по не реабилитирующим его обстоятельствам — в связи с истечением срока давности. Кирилл Черкалин, у которого конфисковали многомиллиардные активы, отбывает семилетний срок, полученный за сотрудничество со следствием в особом порядке.

При этом не исключено, что к уже инкриминированным Дмитрию Рубинову статьям о похищении, вымогательстве и мошенничествах может добавиться и участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Во всяком случае, у правоохранителей, по данным «Ъ», все отчетливее прослеживается связь фигуранта с Ильей Клигманом, организатором ОПС, поставившим на поток вывод денег из почти десятка обанкротившихся банков, ко многим из которых имел отношение и проживающий сейчас в Израиле, гражданином которого он также является, Дмитрий Рубинов. Из России он уехал в 2019 году, когда регулятор отозвал лицензии у банков «Стратегия» (долг около 10 млрд руб.) и НКБ (более 1,6 млрд руб.), а МВД занялось расследованием исчезновения денег.

Олег Рубникович