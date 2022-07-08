Банкир испытал стратегию ареста

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего предправления рухнувшего АКБ «Стратегия» Кирилла Другова. Вместе с рядом других контролировавших банк лиц, скрывающихся за границей, он обвиняется в хищении многомиллиардных сумм кредитного учреждения, которое осталось должно вкладчикам почти 12 млрд руб. Совладельцами этого банка в свое время являлись экс-министр экономики, топ-менеджер «Роснано» Яков Уринсон и сын его ближайшего сподвижника Егора Гайдара Петр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

С ходатайством об аресте 35-летнего Кирилла Другова в суд обратились следователи ГСУ СКР, которые расследуют обстоятельства вывода средств из ПАО «АКБ "Стратегия"», лишенного лицензии в конце 2016 года. Поскольку местонахождение бывшего банкира не установлено, следователи просили взять мужчину под стражу с момента его обнаружения на территории России или экстрадиции на родину из-за границы. Они уточнили, что Кириллу Другову уже заочно предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь идет о махинациях, в результате которых из кредитного учреждения было выведено около 8 млрд руб. Адвокат по назначению Олег Дубинин пояснил “Ъ”, что был против избрания такой меры пресечения. «Я возражал, так как не было данных о надлежащем уведомлении господина Другова о возбуждении уголовного дела, имелись и другие нарушения»,— сообщил защитник. Однако судья Елена Ленская заочно арестовала Кирилла Другова, посчитав, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать давление на свидетелей, уничтожить улики и т. д. Кроме того, к материалам, по данным “Ъ”, были приложены рапорты оперативных сотрудников ФСБ о нахождении Кирилла Другова за пределами РФ. Теперь следствие инициирует его розыск по линии Интерпола.

Из судебных документов следует, что уголовное дело о хищениях в «Стратегии», фигурантом которого стал Кирилл Другов, было возбуждено еще в апреле прошлого года. Помимо него в материалах упоминаются «фактический бенефициар» кредитного учреждения, а также советник председателя правления и некий их соучастник. С большой долей вероятности можно предположить, что речь идет о владевшей более 70% акций банка Ирине Рубиновой и советнике Геннадии Гацукове.

Напомним, что последний является фигурантом сразу нескольких дел о «сжигании» банков — фактическом разорении кредитных учреждений после их покупки, куда он с подельниками входил как руководитель. Помимо «Стратегии» от их действий пострадали «Кредит-Москва», Смартбанк, Промрегионбанк и ряд других. По версии правоохранителей, во все эти кредитные учреждения Геннадий Гацуков приходил перед самым отзывом у них лицензии, скорее всего, лишь для того, чтобы их уничтожить.

Отметим, что на данный момент некоторые из его сообщников уже осуждены и отбывают наказание. Например, в конце 2019 года Хамовнический райсуд Москвы приговорил к четырем годам председателя кредитного комитета «Стратегии» Александра Миловзорова. Он был признан соучастником хищения (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка 10,5 млрд руб.

Сам Геннадий Гацуков скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Банкира обнаружили в Венгрии, где он пытался получить политическое убежище, и после нескольких лет борьбы его выдали России. Он почти сразу признал вину по одному из эпизодов хищений, а сейчас предстал перед Симоновским райсудом Москвы за махинации в банке «Пульс столицы».

Между тем, как говорят источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, супруга которого Ирина числилась владельцем «Стратегии». Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества. Все эти финансовые организации подозревались в незаконном обналичивании средств. После банкротства они остались должны клиентам в общей сложности более 25 млрд руб. Руководители банков и общества в дальнейшем стали фигурантами уголовных дел, а не занимавший в них официальных должностей господин Рубинов избежал уголовной и финансовой ответственности. Сейчас он живет в Израиле, где, возможно, скрывается и Кирилл Другов.

Стоит отметить, что последний, уроженец Литвы, окончивший Финансовую академию при правительстве России, давно работал в банковской сфере, а в 2012 году, несмотря на молодость, стал топ-менеджером «Стратегии». До ноября 2015 года он был заместителем директора департамента кредитования, затем занимал должность зампреда правления, возглавив его менее чем за год до отзыва лицензии за полную утрату собственного капитала. При этом сам банк существовал еще с 1994 года, а в свое время его совладельцами и топ-менеджерами являлись бывший министр экономики России Яков Уринсон и Петр Гайдар — сын его друга и сподвижника, бывшего премьера страна Егора Гайдара.

Между тем первые заявления о хищениях в банке стали поступать почти сразу после его краха, а потом количество обращений в правоохранительные органы, как и число возбужденных уголовных дел, зачастую выделенных друг из друга, только увеличивалось. Кроме того, еще в 2019 году АСВ как правопреемник «Стратегии» подало иск в Арбитражный суд Москвы о возмещении ущерба и «привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 9,6 млрд руб.». Его рассмотрение до сих пор продолжается.

Сергей Сергеев