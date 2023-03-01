Таксистов и курьеров отправят на заводы

Предприятия Татарстана в 2022 году «кратно увеличили» выпуск военной продукции, на ряде производств гособоронзаказ вырос в 10 раз. Об этом вчера сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли Олег Коробченко. Он отметил, что заводы нуждаются в 4 тыс. работниках и «потребность продолжает расти». Для решения проблемы кадрового дефицита министр предложил направить в цеха «огромную армию курьеров, таксистов и разносчиков пиццы». Глава Татарстана Рустам Минниханов попросил чиновников «создать комфортные условия для жизни и работы, чтобы молодежь оставалась в республике».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Татарстана Фото: пресс-служба главы Татарстана

Вчера вице-премьер и профильный министр Олег Коробченко на заседании коллегии своего ведомства отчитался, что промышленности Татарстана «удалось вырасти в общих показателях». Так, предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2022 году «кратно увеличили выпуск военной продукции». А на некоторых производствах, по словам господина Коробченко, гособоронзаказ вырос в 10 раз.

Министр рассказал, что с сентября прошлого года на предприятия ОПК трудоустроили дополнительно 5 тыс. человек. Однако остаются вакантными еще 4 тыс. рабочих мест, и «потребность продолжает расти».

Для решения кадрового голода привлекают людей из других регионов, работодателям возмещают по 12 МРОТ на каждого работника, для их размещения строится арендное жилье, общежития.

Также в министерстве занимаются популяризацией «человека труда» с помощью конкурсов профессионального мастерства. «Мы должны сделать все, чтобы огромная армия курьеров, таксистов, разносчиков пиццы приобрела нормальную профессию и работала на наших заводах»,— заявил господин Коробченко.

При этом условия работы на предприятиях не всегда соответствуют установленным нормам. Главный санитарный врач по республике Марина Патяшина сообщила, что сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения в большинстве проверенных в 2022 году столовых. В том числе деятельность столовых на двух предприятиях пришлось приостанавливать. «С реализации было снято 122 партии продукции общим весом в 1,2 тонны продукции. Это много»,— сказала госпожа Патяшина.

«Стыд и позор! Как вы можете себе позволить, чтобы ваших людей кормили не знаю чем? Над людьми не издевайтесь»,— отреагировал на это глава Татарстана Рустам Минниханов.

Всего, по данным министерства промышленности и торговли, предприятия республики в 2022 году отгрузили продукцию на 4,6 трлн руб. Это на 6,6% больше, чем за предыдущий год. В то же время оборот розничной торговли сократился на 3,1%, превысив отметку в 1,2 трлн руб. Министр объяснил это «уходом крупных торговых компаний и снижением покупательской способности».

По словам господина Коробченко, «весь прошлый год промышленность и торговля находились в жестких условиях» из-за введенных против РФ санкций. «В большинстве сфер были приняты ответные меры, но мы остались слишком зависимы от импортных технологий»,— констатировал он. Министр отметил, что «острая ситуация складывалась в химии, автомобилестроении, производстве машин и оборудования, а также резинотехнических изделий». По этим направлениям республика не смогла достичь показателей 2021 года. Рост производства в первую очередь обеспечили нефтедобыча, а также нефтегазохимическая отрасль.

Олег Коробченко подчеркнул, что многие предприятия «сохраняют критическую зависимость от импортного оборудования». В связи с этим в Татарстане начали работу по развитию станкостроения. К 2023 году группа компаний «Пегас» планирует собрать 30 фрезерных станков, а к 2025 году — довести их количество до 500 и обеспечить локализацию производства до 90%.

Также министр промышленности заявил о «важности развития беспилотной техники». По его словам, она «нужна и в гражданской сфере: в доставке, мониторинге, сельском хозяйстве». В связи с этим Олег Коробченко попросил у главы Татарстана Рустама Минниханова оказать содействие в создании научно-производственного центра по беспилотным технологиям на базе Иннополиса.

В 2023 году министерство промышленности Татарстана ставит задачу увеличить объем машиностроительной продукции, выпустить не менее 50 тыс. грузовых автомобилей, 10 тыс. легких коммерческих машин и 100 вертолетов. Также, по словам Олега Коробченко, нужно решить «задачи локализации производства судового оборудования и уйти от импортозависимости».

При этом министр предложил развивать и новые отрасли для Татарстана. В частности, он предложил высаживать в республике быстрорастущую березу, чтобы снизить стоимость сырья в деревообработке. Также господин Коробченко считает необходимым выращивать в регионе лен и коноплю и наладить производство сырья для изготовления синтетических нитей.

В свою очередь Рустам Минниханов предупредил, что в 2023 году ожидаются сложности у «Татнефти» и других компаний из-за сокращения нефтедобычи и изменения правил налогообложения этой отрасли (больше налогов будет уходить в федеральный бюджет). Однако он видит «производственный потенциал» в нефтепереработке и машиностроении. В условиях спецоперации, по его словам, «появилась потребность в отечественных материалах для выпуска оборонной продукции — специальных полимерах и каучуках». Также глава региона наказал, что гособоронзаказ в 2023 году должен быть выполнен «в абсолютно полном объеме». Рустам Минниханов признал, что «если мы будем ждать иностранное оборудование, наша зависимость так и останется».

Господин Минниханов согласился, что «ближайшие семь лет потребность в кадрах будет расти». Он подчеркнул, что подготовка специалистов «должна проводиться под потребности конкретных предприятий». «И конечно, нужно создать комфортные условия для жизни и работы, чтобы молодежь оставалась в республике»,— заключил господин Минниханов.

Кирилл Антонов