Алло, мы ищем пионеров

В Татарстане активно взялись за создание новой пионерии — организации «Движение первых», рассчитывая с помощью нее наряду с общефедеральной повесткой продвигать среди детей родные языки и национальную культуру. В регионе учредили республиканское отделение организации во главе с бывшим министром молодежи Тимуром Сулеймановым и набирают команду так называемых наставников, которых инструктируют как «запускать в работу» первичные ячейки. Как сообщил „Ъ“ господин Сулейманов, по планам, к концу года при школах, вузах и ссузах республики будут действовать более 700 ячеек движения. Эксперты призывают «не повторять печальный опыт Советского Союза», навязывая детям «слишком жесткую идеологию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Движение первых» планирует к концу 2023 года иметь в Татарстане более 700 первичных ячеек (клубов) в образовательных и молодежных организациях республики. Об этом „Ъ“ сообщил лидер татарстанского отделения этого движения, помощник главы республики Тимур Сулейманов. По его словам, сейчас организация имеет более 60 ячеек по Татарстану: в школах, центрах дополнительного образования, молодежных центрах, ссузах и вузах республики. «К апрелю ожидаем, что в Татарстане откроются первые 250 клубов»,— сказал господин Сулейманов.

По данным министерства образования и науки Татарстана, всего в республике функционируют 1,4 тыс. школ, где обучаются 434 тыс. детей. Также в республике есть 98 профессиональных образовательных организаций (колледжи, техникумы, ресурсные центры) и 25 головных вузов. В них числятся более 200 тыс. студентов.

В татарстанском отделении «Движения первых» не говорят, сколько в регионе детей и подростков уже состоят в организации и скольких планируют вовлечь. Лишь отмечают, что «участниками могут стать дети в возрасте от 6 до 18 лет, а их более старшие товарищи могут стать участниками-наставниками». По данным татарстанского отделения, самому младшему представителю движения в Татарстане на сегодня 7 лет. А среди наставников зарегистрировались и те, кому 58 лет. На этой неделе в Казани проходит слет наставников регионального отделения с участием 300 человек. На форуме их в том числе проинструктируют, «как запускать в работу» первичные ячейки и «как формировать работу внутри сообществ».

Напомним, в июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи, которое позиционируется как аналог пионерской организации, существовавшей в СССР. В декабре президент назначил главой организации замминистра науки и высшего образования Григория Гурова. Тогда же состоялся первый съезд движения, на котором участники большинством голосов выбрали название «Движение первых». В начале 2023 года Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2023 года обеспечить создание центров «Движения первых» во всех субъектах РФ. Также Кабмину предстоит определить в регионах лагеря, на базе которых будут реализованы программы «Движения первых», и обеспечить проведение в них летних смен.

Отделение «Движения первых» в Татарстане было создано в январе 2023 года. Его возглавил Тимур Сулейманов, который с 2021 года был министром по делам молодежи республики, а ранее был президентом Лиги студентов Татарстана. После увольнения из правительства господин Сулейманов получил должность помощника главы республики на общественных началах. По данным движения, с начала года состоялось два заседания совета регионального отделения.

В «Движении первых» отметили, что сейчас формируют «план мероприятий на год по каждому из 12 направлений» — образование, наука, труд и профессия, культура, добровольчество, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия, экология, туризм. При этом только в Татарстане запускается дополнительное 13-е направление — родной язык, национальная культура, традиции. Для членов организации запланированы «тематические лагерные смены, фестивали науки, литературные марафоны и медиамарафоны, городские квесты».

Ожидается, что «Движение первых» будет работать в каждом районе и городе республики. Отделение уже получило более 1,5 тыс. заявок из 41 муниципалитета республики (всего их 45) для участия в проекте «Кадровый резерв». Его победители возглавят отделения на местах. «Каких-то ограничений в количестве участников мы не ставим. К движению присоединяются не только активисты — это коллективная созидательная деятельность»,— сказали „Ъ“ в региональном отделении.

Движение будет финансироваться за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Конкретные суммы в региональном отделении не называют. В феврале глава Татарстана подписал указ о создании республиканского координационного совета для взаимодействия с «Движением первых». Его возглавил сам господин Минниханов.

Рустам Минниханов считает, что новое движение «должно эффективно работать». «Чтобы уже с детского садика мы занимались воспитанием патриотов»,— говорил он на встрече с журналистами. В то же время он отмечал, что «не нужно заставлять детей: ребенок сам все поймет». По его словам, «выпускники советских школ понимали, что такое любовь к родине», однако «у нынешней школы не было такой задачи, кроме хорошего образования», а «этого недостаточно». В качестве примера он привел тот факт, что после объявления частичной мобилизации из страны «100 тысяч айтишников уехали». «Что это такое? Какие они патриоты? Может, они были отличниками или медалистами, но если у него за сердцем нет ничего своего и ему без разницы, где он находится, то это не очень хорошо»,— возмущался господин Минниханов.

Также власти рассчитывают противопоставить новую организацию неформальным подростковым объединениям и растущей преступности среди несовершеннолетних. В 2022 году МВД по Татарстану расследовало 736 преступлении, совершенных ими или с их участием (в 2021 году таких было 694). По данным министерства, на начало 2023 года на учете в полиции состояли 2,4 тыс. несовершеннолетних, в том числе «192 участника неформальных молодежных групп, из них 70 — интересующихся идеологиеи А.У.Е. (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.— „Ъ“)». Кроме того, МВД следит за 102 группами «антиобщественнои направленности, в состав которых входит 361 несовершеннолетнии».

В 2023 году правоохранительные органы обратили внимание на новую подростковую субкультуру «ЧВК Рёдан» из-за потасовок в торговых центрах. В конце февраля сообщалось, что подростки, причастные к ней, были задержаны в том числе в Казани.

«Я думаю, что создать отделения „Движения первых“ в каждой второй школе Татарстана вполне реально, особенно при тех ресурсах, которые есть у российских и татарстанских властей»,— считает политолог Сергей Сергеев. Он напоминает, что «пионеры, комсомольцы, октябрята были в каждой первой школе». По его словам, «у людей старшего возраста есть определенная ностальгия по Советскому Союзу», поэтому такая организация была создана. «Они хотят, чтобы молодежь занималась делом, а не бегала в куртках с пауками»,— отмечает эксперт.

Господин Сергеев добавляет, что «создание творческих и спортивных кружков — это неплохо», но «слишком жесткая идеология только отпугнет молодежь». «Я не думаю, что здесь стоит повторять печальный опыт Советского Союза»,— полагает он. При этом господин Сергеев не исключает, что в Татарстане «помимо общероссийского патриотизма будет продвигаться идея татарстанского патриотизма»: «Татарстан — это наша родина, мы должны сделать так, чтобы всем было хорошо, мы не должны уезжать, а возделывать свой сад». По его словам, такая идеология может быть «более ненавязчивая, чем на федеральном уровне».

Кирилл Антонов