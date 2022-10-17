На страх и риск товарищей нет

Как выяснил “Ъ”, непосредственной причиной остановки добычи на «Сахалине-1» стал отказ оператора проекта американской Exxon отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота», после того как в результате санкций те лишились покрытия от западных страховщиков. «Совкомфлот» привлек российского страховщика, но Exxon это не устроило, хотя отгрузки с проекта «Сахалин-2» в полностью аналогичной ситуации продолжились. В результате в октябре власти РФ передали управление проектом от Exxon к «Роснефти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности влияния западных санкций на проект «Сахалин-1», который осваивает консорциум американской ExxonMobil, индийской ONGC, японской Sodeco и «Роснефти» в рамках соглашения о разделе продукции. Оператор проекта Exxon (доля 30%), решивший еще в марте уйти из РФ из-за боевых действий на Украине, сообщил в конце апреля о форс-мажоре на «Сахалине-1», в результате чего добыча стала снижаться и в мае полностью остановилась.

По словам источников “Ъ”, проблема возникла из-за отказа Exxon продолжать отгрузку нефти в танкеры «Совкомфлота», который в конце марта попал под санкции. В результате его суда лишились страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs).

В июне глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов заявлял о решении проблемы за счет привлечения российских страховщиков. Так, по словам собеседников “Ъ”, «Совкомфлот» получил для своих танкеров страховку российского «Ингосстраха». Однако Exxon настаивала на обязательном P&I-страховании и отказалась возобновлять отгрузки. В итоге уже в мае добыча на проекте прекратилась из-за переполнения резервуаров с нефтью в порту Де-Кастри, откуда она отгружается на мировой рынок. В Exxon и «Совкомфлоте» на запрос “Ъ” не ответили. В «Роснефти» переадресовали вопросы в Минэнерго и Exxon.

P&I — это страхование широких, неопределенных рисков, которые некоторые страховщики обычно не покрывают, поясняет партнер коллегии адвокатов Delcredere Антон Демченко, например ответственность судовладельца после столкновения, загрязнение окружающей среды. По его словам, страховое покрытие клубов взаимного страхования выступает условием допуска во многие международные порты. Однако, уточняет юрист, российские перевозчики, попавшие под санкции, провели существенные мероприятия, которые должны решить проблему страхования.

Суда, поясняет господин Демченко, застрахованы в российских компаниях, а объем покрытия соответствует требованиям международных конвенций. Тем не менее, отмечает юрист, с учетом многочисленных санкционных ограничений в отношении российских страхователей такая страховка российских судов может не достигать поставленных целей.

Советник Orchards Азат Ахметов считает, что, возможно, Exxon «не захотела вступать в зону неопределенности», работая с российскими страховщиками.

При этом проект «Сахалин-2», который также пользуется услугами «Совкомфлота» как основного перевозчика СПГ и нефти, не сокращал добычу и отгрузки. Коммерческий директор «Сахалинской энергии» (оператор проекта) Андрей Охоткин 29 сентября заявил о готовности компании помочь «Сахалину-1» в вопросе сбыта нефти: «Рынки нам известны. Перевозчик у нас с "Сахалином-1" один и тот же — "Совкомфлот". Суда нам известны, операции известны».

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о намерении передать имущество проекта новому российскому юридическому лицу — ООО «Сахалин-1», подобная схема смены оператора в мае была использована в «Сахалине-2». Вместо Exxon управление «Сахалином-1» передали «Роснефти», владеющей 20% в проекте.

После создания ООО иностранные акционеры проекта за месяц должны уведомить РФ о готовности остаться в нем, иначе их доля будет продана властями РФ. Собеседники “Ъ” в отрасли полагают, что Exxon не станет держаться за «Сахалин-1», а ее доля может в итоге перейти «Роснефти». Сама Exxon оценивала убытки в связи с утратой доли в «Сахалине-1» в $3,4 млрд.

План добычи «Сахалина-1» на этот год составлял 8,9 млн тонн нефти. По оценке Минэнерго, в итоге добыча может упасть до 4,2 млн тонн против 11 млн тонн в 2021 году. Такой прогноз предполагает, что добыча все же будет перезапущена в этом году: в августе акционер проекта — ONGC — сообщал об ожиданиях восстановления отгрузок в октябре, но пока они не начались.

Дополнительная проблема заключается в том, что из-за отсутствия производства нефти «Сахалин-1» не добывает и попутный газ, который обычно используется для поставок потребителям Сахалина, а также Хабаровского края по газопроводу Оха—Комсомольск. Сейчас недостающие объемы газа российским потребителям передает проект «Сахалин-2».

Однако Андрей Охоткин говорил 29 сентября, что в ноябре—декабре даже вместе с поставками с Киринского месторождения «Газпрома» («Сахалин-3») газа может не хватить. Он также отметил, что ситуация может привести к снижению производства СПГ на «Сахалине-2», что, учитывая текущие мировые цены на СПГ, было бы крайне невыгодно. Сахалинские власти, по словам собеседников “Ъ”, оценивают недополученные доходы местного бюджета от остановки «Сахалина-1» в 38 млрд руб. в 2022 году.

Дмитрий Козлов