Миронов: правительство не поддержало закон о ЧВК из-за угроз безопасности государству

Правительство России не поддержало законопроект о работе частных военных компаний (ЧВК) в России, сообщила пресс-служба лидера думской фракции «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова. Господин Миронов утверждает, что при отказе в кабмине сослались на то, что законопроект противоречит ч. 5 ст. 13 Конституции России (запрет деятельности организаций, направленных на смещение конституционного строя России).

Как рассказал Сергей Миронов, законопроект был направлен в правительство еще в марте прошлого года, ответ пришел «буквально на днях».

По его мнению, доводы правительства о несоответствии законопроекта ч. 5 ст. 13 Конституции России «не выдерживают критики». «Так, авторы отзыва указывают на противоречие законопроекта части 5 статьи 13 Конституции РФ. Однако хватит пары минут за компьютером, чтобы ознакомиться с этой статьей и понять, что она никакого отношения к ЧВК не имеет. Там идет речь об организациях, которые угрожают целостности страны и безопасности государства»,— заявил господин Миронов.

Ч. 5 ст. 13 Конституции России гласит, что запрещается «создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни».

По его мнению, указывать на это обстоятельство применительно к «тем, кто сегодня, не щадя жизни, защищает целостность и безопасность России» — «какой-то беспримерный цинизм» со стороны чиновников. Господин Миронов добавил, что работа над законопроектом продолжается.

В марте 2022 года «Ъ» сообщал, что СРЗП направила законопроект «О частной военной и военно-охранной деятельности» на заключение в правительство. Согласно нему, ЧВК должны создавать только в форме ООО, они также не смогут вести какую-либо иную деятельность. Лицензии на работу ЧВК должно выдавать только Минобороны России, оно же будет определять место дислокации ЧВК и разрешать участие в операциях. Вести деятельность ЧВК предлагалось только за границей.

В январе этого года Сергей Миронов снова напомнил о законопроекте. Выступая в Госдуме 17 января он отметил взятие Соледара в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер» и предложил принять документ.

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Олеся Павленко