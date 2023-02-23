Курский губернатор пообещал контролировать соблюдение экологических норм при возможном строительстве завода по производству удобрений

Глава Курской области Роман Старовойт опубликовал своем в Telegram-канале заявление, посвященное проекту строительства ПАО «Куйбышевазот» завода по производству азотных удобрений в Курске. Ранее жители микрорайона Волокно в соцсетях начали выступать против создания предприятия, заявив о намерении обратиться в администрацию президента РФ. Поводом для беспокойства стало голосование депутатов Курского городского собрания за изменение границ города, которое необходимо для строительства газопровода в интересах будущего завода: требуемые 8,7 га перевели из подчинения Курска в Курский район.

«Решение о строительстве завода по производству азотных удобрений в Курске не принято ни владельцем ОАО “Куйбышевазот”, ни правительством региона!» — заверил горожан Роман Старовойт.

По его словам, вопрос реализации проекта на территории химзавода «возник более трех лет назад»: «В настоящее время бывшее предприятие “Курскхимволокно”, которое работает с 1960 года, а с 2007 года входит в холдинг, производит только синтетические нити. На сегодня нет даже предварительных согласований технологии производства удобрений, отсутствует согласование возможности предоставления в нужных объемах сырья, а именно природного газа».

Губернатор заметил, что регион нуждается в новых рабочих местах, в удобрениях и в налоговых поступлениях, а трубопроводы для экспорта газа в Европу «сейчас практически не используются»: «Но! Необходимо при этом беречь нашу природу и твердо стоять на защите экологии. Любое новое современное производство нужно открывать с учетом соблюдения требований охраны окружающей среды. И именно так мы и делаем».

Глава субъекта заверил, что «гарантирует контроль за исполнением законодательства РФ, в том числе экологического, при реализации инвестиционных проектов на территории региона». Он поручил облправительству организовать освещение «возникших у курян вопросов» и представить «результаты анализа ситуации».

В августе 2022 года курские власти сообщали, что «в случае реализации инвестпроекта регион получит более 75 млрд руб. частных инвестиций» и порядка 200 рабочих мест. Предприятие намерено производить аммиак в объеме 200 тыс. тонн в год, карбамид в объеме 800 тыс. т в год, карбамидно-аммиачную смесь в объеме 365 тыс. т в год. Тогда же обсуждался вопрос «пролегания трассы газопровода-отвода высокого давления протяженностью более 24 км».

Олег Мухин