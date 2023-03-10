Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Единое приложение — мечта любого разработчика»

Николай Пожидаев, президент Sitronics Group

В ближайшие два года власти РФ планируют направить из бюджета 6 млрд руб. на строительство 2,3 тыс. быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. О том, почему в этот сегмент стремятся IT-компании, видении развития сектора и планах производить ЭЗС в интервью “Ъ” рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Николай Пожидаев

Николай Пожидаев

Фото: предоставлено пресс-службой Sitronics Group

Николай Пожидаев

Фото: предоставлено пресс-службой Sitronics Group

— Вы видите необходимость в едином приложении для ЭЗС?

— Мы сами являемся разработчиками одного из таких приложений, и оно успешно работает. Единое приложение — это, конечно, мечта любого разработчика. Но на рынке есть очень крупные игроки, которые навряд ли захотят давать свое приложение куда-то на аутсорс. То есть единое приложение, мне кажется, это очень длинная дорога в дюнах. Поэтому роуминг выглядит очень здравым решением.

— Каким образом вы это видите? Через роуминг-хабы?

— Cо временем это придет к роуминговым хабам. Это же технологический вопрос, довольно легко, я думаю, решаемый, но все же это будет следующим этапом.

А первым этапом будет, когда просто разные операторы договариваются обмениваться данными друг с другом, как в телекоме. Роуминг начнет работать тогда, когда в радиусе 500 м в городе и нескольких километров за городом будет несколько зарядных станций, вот тогда будет побеждать лучший софт, самый удобный, тогда владельцы ЭЗС начнут передавать управление в OCPI-хабы (обмен информацией по протоколу OCPI.— “Ъ”).

— Это нужно регулировать на государственном уровне?

— Это естественный коммерческий процесс, регулировать его совершенно не нужно. На мой взгляд, даже тарифное регулирование роуминга, в отличие от телекоммуникаций, тут не потребуется.

Ведете ли вы уже переговоры с операторами о роуминге? Какую сумму вы хотите удерживать с оплаты зарядной сессии?

—У нас уже разработан достаточно давно OCPI-шлюз, и мы ведем переговоры с несколькими операторами о взаимном роуминге. Коммерческие условия роуминговых соглашений мы не готовы пока озвучивать.

— Вас называли претендентом на разработку единой платформы мониторинга работы ЭЗС, которую прорабатывает Минэнерго. О чем речь?

— Эта система больше информационная, нежели система управления через роуминг. Задача этой системы с заданной оперативностью получать данные о работоспособности станций, за установку которых получена субсидия, ведь по правилам предоставления субсидии нужно не только установить ЭЗС, но и обеспечить ее работоспособность. Sitronics Group — это в первую очередь IT-компания, поэтому, конечно, мы готовы такую систему разработать. Самое главное в этой системе — не просто хранить данные и формировать отчеты, а получать прямые данные от сетей и выявлять скрытые проблемы, например, невыход станции на заданную мощность из-за внутренних проблем. Станция у многих операторов может «светиться зеленым», а по факту исправны не все силовые модули, такие ситуации надо выявлять. У нас уже есть алгоритмы, которые позволяют это делать.

— Разработка платформы будет за бюджетные деньги?

— Сейчас пока об этом речи не идет — обсуждается сама идея и возможность ее реализации. Мы готовы разработать платформу. При этом у нас большой опыт в ЭЗС: без ложной скромности — мы единственные, кто работает по всем видам инфраструктуры от 22 до 600 кВт, от электромобилей и электробусов до электрических судов. Скажем, если Минэнерго или еще кто-нибудь скажет, что они готовы за это платить, мы не откажемся.

— Возвращаясь к OCPI: насколько мы понимаем, инициатор внедрения именно этого протокола — «Яндекс»?

— Не то чтобы они инициаторы, просто у «Яндекса» бизнес-модель на этом строится. У них самих нет зарядок, и им важен протокол, который зашивается в программное обеспечение, а они как раз его и продают.

— OCPI сейчас не на всех станциях присутствует?

— Насколько я понимаю, не на всех. Сейчас рынок операторских услуг ЭЗС находится в стадии формирования, к сожалению, множество разработчиков операторского ПО не имеют разработанного OCPI-шлюза, а порой даже не полностью реализуют функции протокола ОСРР, но это нормально на самой ранней фазе.

— Есть ли у вас амбиции начать производство ЭЗС?

— У нас точно есть амбиции. Мы даже вкладываемся в разработку своих собственных зарядных станций, но пошли не с легких, а с тяжелых. У нас сейчас есть в линейке станции на 300 кВт, на 600 кВт, которые заряжают суда и электробусы. У нас сейчас тестовая площадка открывается в Питере и будет дальше развиваться в сторону производства. Производителей станций для электромобилей становится все больше и больше, но качество реализации контроллеров, управляющих зарядом, оставляет желать лучшего. Именно поэтому в конце прошлого, 2022 года мы приняли решение о разработке собственных ЭЗС, а в первую очередь своих контроллеров и софта низкого уровня.

Мы точно понимаем, что мы не будем на этом рынке одни, потому что у огромного количества компаний есть эти бизнес-модели. Если коллегам будет нравиться наше железо, программное обеспечение, мы с удовольствием будем продавать.

— Сколько вы планируете выпускать ЭЗС?

— Мы сегодня производим порядка 20 «тяжелых» зарядок в год, заточенных под развитие электросудостроения. Когда мы выйдем на рынок для электромобилей, думаю, что это может быть до сотни единиц в год и даже больше. Понимаете, в зарядке не особо сложна на самом деле силовая установка, важна компоновка, чтобы она хорошо охлаждалась, чтобы ее контроллер хорошо работал с электромобилями. Важную роль играют программные средства самодиагностики, которые будут важны для удаленно стоящих зарядных станций.

— «Тяжелые» станции имеют мощность от 300 кВт?

— 300–600 кВт. У нас зарядные станции для кораблей достаточно мощные.

— Этот сегмент уже окупаемый?

— Тут все в большей степени от нас самих зависит: чем больше флот электросудов, тем более прибыльный этот бизнес будет. По речному транспорту у нас длинный контракт на 15 лет. Чем быстрее мы строим суда и чем быстрее начнут возить на них людей, тем быстрее окупится этот бизнес.

— Почему у вас так мало ЭЗС для электромобилей (50 штук.— “Ъ”)?

— Понимаете, мы компания абсолютно коммерческая и настроены на то, чтобы наши инвестиции возвращались. Мы темпы роста инфраструктуры соизмеряем с темпами роста количества электрических машин на дорогах и хотим, чтобы они стояли не просто красивые, беленькие, а чтобы на них приезжали заряжаться. Нет задачи завалить заправками всю страну сегодня, а потом пять лет сидеть и ждать, когда же наконец приедут электромобили.

— Какая в среднем часть в стоимости зарядки для конечных потребителей — ваша маржа?

— Маржу оператора можно легко посчитать в уме: тариф услуги минус стоимость электричества, минус аренда, обслуживание и страховка, услуги связи и эквайринга, ну и амортизация самой станции. Если считать просто зарядные сессии — маржа не больше 10%. Просто сейчас о ней говорить вообще смысла нет никакого, потому что маржа возникает на объеме. Объема нет.

— Что ограничивает рост парка автомобилей? Цены, предложения со стороны ЭЗС?

— В моем понимании, есть на сегодняшний день два фактора. Это отношение людей к электромобилям. Некоторые думают, что далеко на них не уедешь. А вторая история, на самом деле — цена. Потому что цена на электрические машины, она все-таки повыше, чем стоимость с бензиновым двигателем, хотя постепенно приближается к цене машин с ДВС. Помогает субсидия на покупку, которая сейчас действует, правда, с этого года уменьшилась на треть в объеме на одну машину, и мы бы хотели, чтобы вернули обратно до 935 тыс. руб., потому что эффективные электромобили стоят до 3 млн.

А так, я считаю, доступность сети для владельцев электромашин уже создана. У нас сейчас покрыт путь от границы Финляндии до Сочи, и это не заезжая на сети других операторов. А есть еще сети коллег из «Россетей» и других компаний. Сегодня из Питера до Сочи на электромобиле можно доехать спокойно, не боясь, что где-то застрянешь в дороге без зарядки.

— Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов в феврале на стратегической сессии у первого вице-премьера Андрея Белоусова предлагал субсидию для производителей электромобилей в 1 млн руб. О чем речь?

— Про производителей электромобилей мы проговорили с вами — она в прошлом году существовала и была около 1 млн руб. Сейчас ее понизили, и, соответственно, был запрос фактически от всех участников на то, чтобы вернуть сумму.

— То есть речь шла о возврате скидки для льготного кредитования?

— Да. Весь рынок просил сделать сумму, как в прошлом году. Еще с точки зрения техприсоединения к электросетям Максим Станиславович говорил о том, что это, во-первых, дорого, во-вторых — крайне долго. Он показывал временные промежутки, исходя из опыта Москвы, и для речного, и для электромобильного транспорта, и его предложение было — ограничить время на техприсоединение в 45 дней. Было много идей по поводу того, как вообще экономику ТП считать, в том числе предлагалось гарантировать обязательную загрузку точки — не ниже такого-то процента, и тогда стоимость присоединения падает за счет тарифа.

— Насколько нужно кооперироваться операторам ЭЗС и производителям электромобилей? Пока складывается впечатление, что они мало общаются.

— Это на самом деле ложное впечатление. Все крупные контракты по переводу на электротягу мы делаем вместе: вместе идем к заказчику, вместе отрабатываем технические требования, вместе подбираем оборудование для ночной/дневной зарядной инфраструктуры.

— Многие игроки рынка критиковали программу субсидий на ЭЗС за излишние требования по мощности станции в 150 кВт в черте города и за коннектор GB/T. Как вы относитесь к этим параметрам?

— Смотрите, мы рассматриваем различные модели потребления. И вот что такое 150 кВт? Это зарядка на десять минут максимум. Вот, представьте, бывает такая ситуация, когда вы выскочили из машины минут на десять в центре города в аптеку. Пока вы там трех человек в аптеке пропустили и купили себе таблетки, у вас уже зарядилась машина на 80%. Здорово же.

— Вы видите смысл сконцентрироваться на том, чтобы все больше ставить ЭЗС именно на АЗС?

— Мы так и делаем. Человек, когда едет в дальнюю дорогу, логично заезжает туда, идет и покупает себе кофе, хот-дог или еще что-нибудь. Условно говоря, станция должна стоять рядом с инфраструктурой. Вот это работающая модель потребления. Если ЭЗС будет стоять в лесу, то ее будут посещать меньше.

— Не возникает проблем, что нефтяные компании начали ставить зарядные станции на своих АЗС?

— И они сами ставят, и мы к ним ставим. Все понимают, что энергопереход рано или поздно в массовом масштабе случится, и к этому готовятся. Это нормально.

— В Москве реалистично в черте города поставить зарядную станцию или это возможно только через программу города «Энергия Москвы»?

— У нас в Москве без «Энергии Москвы» свои зарядные станции стоят, например, на парковочном пространстве торговых центров. Если это частная земля, не обремененная каким-то обязательством по отношению к Москве, почему нет.

Интервью взяли Ольга Никитина и Полина Смертина

Велика Россия, а заряжать нечего

Велика Россия, а заряжать нечего

Как инфраструктура обогнала электромобили

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...