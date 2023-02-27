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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Зерново

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село Зерново Суземского района. В результате обстрела, по его словам, загорелся жилой дом.

«Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. В результате произошло возгорание жилого домовладения»,— написал он в Telegram.

Последний раз об обстреле Брянской области сообщалось 10 февраля. Тогда повреждения получили два дома. Вчера, 26 февраля, несколько раз за день обстреляли Курскую область.

Подробнее о том, что происходит 369-й после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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