Два дома повреждены при обстреле в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о том, что вооруженные силы Украины произвели минометный обстрел приграничного Суземского района.

В результате обстрела люди не пострадали, но повреждения получили два дома. На месте работают оперативные службы. Александр Богомаз уточнил, что после проведения оперативных мероприятий комиссия проведет работы по оценке ущерба.

За два дня над территорией Брянской области системы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников. Вчера обломки одного из них упали на строящийся дом.

Неделю назад в Брянской области продлили бессрочно действие повышенного уровня террористической опасности. Губернатор Александр Богомаз в конце января заявил, что с начала специальной военной операции территория региона была обстреляна 272 раза, в результате чего погибли 4 человека, 22 ранены.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Сергей Толмачев, Воронеж