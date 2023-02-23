В Курской области под обстрел попали два приграничных села

Губернатор Курской Роман Старовойт области сообщил об обстреле двух приграничных сел Кореневского района. Под удары попали села Троицкое и Гордеевка. Никто не пострадал.

«В двух гражданских грузовых автомобилях осколками разбиты лобовые стекла»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее об обстреле сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Шебекинском городском округе под обстрел Вооруженных сил Украины попала окраина села Новая Таволжанка. Пострадавших также нет.

О том, что происходит на 365-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».