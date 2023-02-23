В результате крушения самолета в Белгородской области погиб пилот

Минобороны привело детали авиакатастрофы в Валуйском городском округе Белгородской области. Ведомство сообщило, что после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел катастрофу Су-25 ВКС России. Самолет упал в безлюдном месте, летчик погиб.

В ведомстве отметили, что самолет потерпел крушение в безлюдной местности. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Представитель Валуйской районной станции скорой медицинской помощи рассказал ТАСС, что для транспортировки тела погибшего пилота прибыл военный вертолет. По информации дежурного врача, кроме пилота, в самолете никого не было.