Главные новости к утру 23 февраля

Возобновилась спецсессия Генассамблеи ООН по Украине. Председатель Генассамблеи, венгерский дипломат Чаба Кёрёши назвал РФ важнейшим членом ООН, призвал к возвращению на «путь сохранения мира» и заявил, что «военные решения не положат конец этой войне». Генсек Антониу Гутерриш выразил мнение, что перспективы мира на Украине остаются мрачными. Постпред РФ Василий Небензя заявил, что Москва воспринимает события на Украине как «войну с Западом за выживание».

Президент Владимир Путин в поздравлении ко Дню защитника Отечества сообщил, что Россия в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде. Ожидаются первые развертывания пусковых установок ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, продолжение серийного производства гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». В ближайшие годы в состав военно-морского флота войдут еще три атомных подводных крейсера.

Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке «постановочного вторжения» в Приднестровье. Утверждается, что предлогом станет инсценировка наступления российских войск. Киев ранее обвинял Москву в подготовке свержения власти в Кишиневе. Об отношении нового правительства Молдавии к РФ

Президент США Джо Байден не считает, что президент РФ Владимир Путин думает о применении ядерного оружия. Так он отреагировал на приостановку участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. О решении Москвы

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Таджикистана и Китая. О разрушениях не сообщалось.

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). В другом матче «Интер» обыграл «Порту» со счетом 1:0. О матчах