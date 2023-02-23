Гвардиол забил Гвардиоле

На старте play-off футбольной Лиги чемпионов состоялись заключительные матчи. «РБ Лейпциг» принимал на своем поле одного из главных фаворитов турнира «Манчестер Сити» и не проиграл, добившись ничьей 1:1. «Интеру» удалось одолеть дома «Порту», но всего лишь с минимальным счетом — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse, Reuters Фото: Annegret Hilse, Reuters

В еще одном немецко-английском противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выглядел явным фаворитом на фоне амбициозного, дерзкого, но еще не обросшего мышечной массой в виде титулов и регалий «Лейпцига». Он и у себя в Германии пока не дотягивает до категории тяжеловесов — «Баварии» или дортмундской «Боруссии». Однако английскому суперклубу нужно было быть предельно бдительным на «Ред Булл Арене», где он уже проигрывал на групповом этапе прошлой Лиги чемпионов. Тем более что «Сити» испытывал определенные кадровые затруднения, прежде всего связанные с отсутствием по болезни бельгийского плеймейкера Кевина де Брёйне. Хотя и «Лейпцигу» не хватало травмированного Дани Ольмо, а Кристофер Нкунку, которого наставник манчестерцев Хосеп Гвардиола назвал футболистом мирового класса, только восстановился после травмы и не был готов на 100%, поэтому остался в запасе.

Команде Марко Розе, конечно, стоило опасаться в первую очередь Эрлинга Холанна, и не только потому, что нападающий «Сити» отгрузил 32 мяча в 31 матче нынешнего сезона. Еще в бытность игроком дортмундской «Боруссии» он успел покошмарить «Лейпциг», забив шесть голов в четырех встречах. Между тем норвежец в основном безучастно наблюдал за перепасовкой партнеров, с первых минут принявшихся плести свои фирменные комбинационные кружева. Проблема в том, что гости делали это вдалеке от штрафной площади и даже не смотрели в сторону Холанна. Один разок они размяли с углового Яниса Бласвиха, сменщика надолго выбывшего из строя голкипера и капитана «красных быков» Петера Гулачи, а в целом играли абсолютно без ворот.

Но на 27-й минуте хозяева сами совершили результативную ошибку. Потеря на своей половине поля привела к тому, что Джек Грилиш мгновенно запустил в штрафную Рияда Махреза, которому еще помог отвлекающим маневром Илкай Гюндоган. Алжирец оказался один против Бласвиха и отправил мяч в сетку. Вскоре и Холанн мог все-таки проявить себя, замкнув на дальней штанге после подачи углового скидку Родри, если бы вовремя сработала его голевая чуйка, а так он опоздал к этому моменту. Впрочем, потом грозный форвард опять ушел в тень, зато очень заметный наряду с Бернарду Силвой Грилиш едва не увеличил счет. Его хлесткий удар пришелся чуть выше перекладины. «Лейпциг» же создал какое-то подобие предголевой ситуации лишь на исходе первого тайма, когда Тимо Вернер пробил в створ и заставил реагировать откровенно скучавшего вратаря «Сити» Эдерсона. В остальном было непонятно, как подопечные Розе собираются отыгрываться.

Второй тайм начался с того, что хозяева чуть не пропустили второй гол при потере у собственной штрафной, и вновь их мог наказать Махрез. Бласвиха подстраховал полевой игрок, вставший на пути мяча, который летел в ворота. Но «Лейпциг» все же сумел изменить ход матча. Удачно вышел на замену Беньямин Хенрихс, чье появление почему-то проигнорировали футболисты «Манчестера», позволившие ему дважды подряд угрожать воротам. Причем во втором эпизоде немецкий защитник просто простил гостей, промазав из убойной позиции. Затем очень опасно атаковал Андре Силва, да еще Розе поднял со скамейки запасных Нкунку. У «Сити» вроде бы наконец-то проснулся Холанн, продавивший на скорости опекавшего его Йошко Гвардиола. Вот только ударил норвежец неточно. Зато Гвардиол был точен, когда при угловом на 70-й минуте выиграл воздух в чужой штрафной. Центральный защитник сборной Хорватии сравнял счет, и это было справедливо.

Гвардиола так ничем и не ответил на гол своего почти однофамильца Гвардиола. Испанский специалист даже не произвел ни одной замены. Хотя Гюндоган имел возможность забить, но «Лейпциг» выручил Бласвих. А в концовке манчестерцы фактически согласились на ничью, видимо, полагая, что уж дома в ответной встрече обязательно дожмут соперника. Вполне вероятно, что так и будет, однако второй тайм в исполнении фаворита несколько насторожил. В любом случае результат 1:1 еще оставляет определенные шансы на успех и немецкому клубу.

«Интер» и «Порту» подошли к 1/8 финала Лиги чемпионов в хорошем состоянии, успешно выступая в национальных турнирах. Эта пара и без того представлялась едва ли не самой ровной на данной стадии play-off, а с учетом актуальной формы команд и вовсе было сложно отдать кому-то из них предпочтение. В такой ситуации многое решают нюансы, в том числе преимущество своего поля, а первый матч проходил в Милане. В итоге все порешал нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, вышедший на замену и забивший победный гол на 86-й минуте. Итальянский клуб выиграл 1:0, но «Порту» даже на выезде доставил ему массу неприятностей и не реализовал несколько отличных моментов, так что в данном противостоянии по-прежнему все очень непредсказуемо.

Александр Ильин