«Интер» обыграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Итальянский клуб «Интер» победил футболистов португальского «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч, который проходил в Милане, завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил Ромелу Лукаку (86). «Порту» с 78 минуты матча играл в меньшинстве из-за удаления Отавио после получения второй желтой карточки. Ответный матч пройдет 14 марта.

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб «Манчестер Сити» сыграл вничью с футболистами немецкого «Лейпцига» (1:1). Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле. По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках.

Леонид Уварчев