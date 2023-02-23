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Коммерсантъ FM
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Байден: я не считаю, что Путин думает о применении ядерного оружия

Президент США Джо Байден прокомментировал приостановку Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава Белого дома не думает, что это свидетельствует о желании Москвы применить ядерное оружие.

«Это большая ошибка. Не очень ответственно. Но я не считаю, что он (президент РФ Владимир Путин.— "Ъ") думает о применении ядерного оружия или чего-то подобного»,— сказал господин Байден телеканалу ABC.

Президент отметил, что он и его команда не видят, что решение РФ по ДСНВ «каким-то образом означает, что они думают об использовании ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет,— признаков этого нет». По мнению американского президента, Россия и США «в состоянии решить» проблему с Договором.

Владимир Путин анонсировал приостановку участия РФ в ДСНВ во время послания Федеральному собранию 21 февраля. На следующий день решение одобрили Госдума и Совет федерации. МИД РФ отмечал, что Москва продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ количественные ограничения. В США заявляли, что не видят причин менять готовность ядерных сил после решения России.

Подробнее о приостановке участия в ДСНВ — в материале Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Леонид Уварчев

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