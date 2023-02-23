«Манчестер Сити» и «Лейпциг» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский клуб «Манчестер Сити» сыграл вничью с футболистами немецкого «Лейпцига» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч, который проходил Лейпциге, завершился со счетом 1:1. Голы забили: Рияд Марез (27) — Йошко Гвардиол (70).

Ответная встреча пройдет 14 марта в Манчестере. В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Интер» обыграл португальский «Порту» со счетом 1:0.

По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках. Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

Леонид Уварчев