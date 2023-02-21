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Коммерсантъ FM
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МИД Китая призвал прекратить заявления в духе «сегодня — Украина, завтра — Тайвань»

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил об угрозе суверенитета Китаю в связи с «давлением и попытками сдерживания». Он призвал «прекратить поднимать шум» такими заявлениями, как «сегодня — Украина, завтра — Тайвань».

Цинь Ган прокомментировал позицию Китая по Украине на форуме в Пекине. Он заявил, что КНР «глубоко обеспокоена» ситуацией. По мнению министра, конфликт «усиливается и выходит из-под контроля». Цинь Ган пообещал, что КНР будет сотрудничать с международным сообществом для продвижения диалога ради достижения «общей безопасности».

«В то же время мы призываем страны как можно скорее прекратить подливать масла в огонь и прекратить перекладывать вину на Китай»,— сказал министр (цитата по AFP). Как отмечает агентство, это заявление прозвучало на фоне обвинений США в адрес Китая в поставках нелетальной военной помощи России, а также в планах рассмотреть возможность поставок оружия. КНР это отрицает.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил о наличии у КНР мирного плана, который будет обнародован к годовщине ввода войск РФ на Украину. По информации Bloomberg, он может включать призыв к прекращению поставок оружия.

Об инициативах Пекина — в материале «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Леонид Уварчев

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