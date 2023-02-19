Февраль переписал цены на отдых

Зарубежные туры на февральские праздники за год подорожали на 15-20%, рассказали “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России. Причем спрос на этом фоне вырос, утверждают участники рынка. Во сколько туристам обойдется поездка за рубеж в праздничные дни? И как изменился спрос? Об этом — Елена Иванова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Длинные праздники привели к повышенному спросу на поездки, захватывающие 23 февраля. Хотя выходных дней всего четыре, россияне предпочитают брать отгулы и бронировать туры на 7-10 дней, рассказывают игроки рынка. Во многом это связано с ценами на авиабилеты. Россияне не готовы тратить от 30% до 50% бюджета отдыха на перелеты с пересадками, плюс не все рейсы прямые, а это дополнительные время и деньги.

Кроме того, стоит учитывать валютные колебания, подчеркнул вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Цены начали расти на 15-25% в преддверии праздников, но при этом сейчас еще играет фактор ослабления рубля. Таиланд обойдется где-то от 150-160 тыс. руб., Эмираты — в районе 120-140 тыс. руб., Египет начинается от 80-100 тыс. руб. Но на праздники цена, конечно, уже выше. Спрос действительно превышает прошлогодние показатели практически по всем открытым направлениям в среднем на 15-20%. Вместе с тем уменьшился объем заявок в Турцию на 10-25%».

Как ранее писал “Ъ”, Турцию реже стали выбирать для отдыха и самостоятельные туристы. После разрушительных землетрясений спрос на авиабилеты год к году, по разным оценкам, упал на 25%. Но это характерно в основном для бюджетного сегмента.

Интерес к индивидуальным турам остается примерно на том же уровне, что и прежде, отметила начальник отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская: «Все хотят отталкиваться от прямого перелета. Конечно же, прекрасно можно слетать и на Мальдивы, и в Арабские Эмираты, да и в Турцию. Например, Анталья — это тот регион, который не пострадал от землетрясения. Существуют отказы, безусловно, но сказать, что это носит массовый характер, нельзя.

Мы наблюдаем пик продаж на последнюю неделю февраля. Между тем Китай не выдает еще туристические визы. Поэтому тогда уж лучше выбрать Южную Корею, но туда нет прямых перелетов.

Цены, безусловно, выросли в два-три раза. Рейсов и прямых, и с пересадками достаточно мало. Очень ограниченный выбор авиакомпаний».

Интерес к отдыху в феврале вырос в том числе благодаря отмене связанных с COVID-19 ограничений на популярных курортах. Теперь предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР многие страны по прилету больше не требуют. В результате повышенный спрос даже приводит к дефициту авиабилетов по некоторым направлениям, утверждает управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович:

«Наибольшим спросом пользуются туры в Египет, приблизительно по 21% бронирований. Объединенные Арабские Эмираты — 4,5%. Динамика бронирований туров в Турцию вернулась к показателям до землетрясения. Среднесуточная доля направления составляет примерно 13-15%.

В настоящий момент наблюдается дефицит авиабилетов, так как спрос существенно превышает предложение.

Цены на туры в Турцию с проживанием в отеле категории 4 "звезды" на "все включено" начинаются от 98 тыс. руб. на двоих. Египет с проживанием в гостинице такой же категории — от 166 тыс. руб. Объединенные Арабские Эмираты, отель 3 "звезды" с завтраками — от 143 тыс. руб.».

Глубина бронирований туров на февральские праздники остается небольшой и составляет две-три недели. Об этом “Ъ FM” заявили в Ассоциации туроператоров России. При этом пик спроса пришелся на уходящую неделю.

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Анна Маргулис