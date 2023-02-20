Норовирус обнаружили у отравившихся учеников челябинского лицея

В Челябинске у учеников лицея №142, обратившихся за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления, обнаружен РНК норовируса. Также это вирус выявили у одного сотрудники пищеблока. О ходе санитарно-эпидемиологического расследования в лицее рассказали в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

По предписанию надзорного ведомства в школе, в том числе на пищеблоке проведена заключительная дезинфекция. Персонал столовой отстранен от работы до результатов лабораторных исследований на возбудители острых кишечных инфекций. «Проводится проверка с лабораторным контролем пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды. Учащиеся взяты под медицинское наблюдение», – сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 18 феврале следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области по факту пищевого отравления учеников лицея возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Трое детей госпитализировали, еще около 40 человек лечатся дома.