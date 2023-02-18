В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту отравления учеников лицея

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по фактам пищевого отравления учеников лицея №142 в Челябинске. По результатам доследственной проверки выявлены признаки преступления предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), сообщает региональное управление СК РФ.

Изначально информация о том, что в лицее, расположенном в Советском районе Челябинска, ученики пожаловались на пищевое отравление, появилась в социальных сетях. В ходе доследственной проверки установлено, что несколько детей обратились в лечебные учреждения.

В школе работают следователи СК, сотрудники контролирующих органов. Устанавливаются сотрудники, обязанные следить за безопасным питанием школьников.

По данным пресс-службы администрации Челябинска, госпитализированы три ученика лицея, их состояние удовлетворительное. Также врачи оказывают помощь тем, кто обращается в поликлинику с жалобами на рвоту и боль в животе. Сегодня, 18 февраля, в учреждении работают специалисты Роспотребнадзора и представители прокуратуры. «Собираются все необходимые в таких случаях пробы. Говорить о причинах произошедшего можно будет только после получения результатов лабораторных исследований. В настоящий момент, учитывая смешанную симптоматику у заболевших, однозначно ответить на этот вопрос невозможно»,- сообщает пресс-служба мэрии.