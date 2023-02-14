«Республиканцы невольно выступают союзниками Москвы»

Вашингтон и Пекин провели консультации на высоком уровне по поводу сбитого аэростата, сообщили в Белом доме. В Совете нацбезопасности США отметили, что в небе над Китаем нет американских летательных аппаратов, которые собирают разведывательную информацию. За последние девять дней Пентагон сбил четыре летающих объекта над Соединенными Штатами и Канадой. 10 февраля военные уничтожили китайский аэростат, который, по утверждению Вашингтона, использовался для шпионажа. В Пекине отмечали, что это был гражданский метеозонд и Китай имеет право на ответные действия. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин считает, что недопонимание может привести к серьезному кризису в отношениях США и КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Как ни стремилась администрация Джозефа Байдена избежать жесткого выяснения отношений с Пекином и отложить в сторону хотя бы на время американо-китайские противоречия, жизнь, похоже, распорядилась иначе. Эпопея с китайским воздушным шаром и другими пока неопознанными летающими объектами, сбитыми в последние дни над США и Канадой, лишает команду американского лидера свободы маневра.

Китайская тема стала одной из доминирующих и в СМИ, и в выступлениях политических противников Байдена. Президента обвиняют в мягкотелости и беспечности, в желании преуменьшить угрозу, в том, что по его вине Америка оказалась уязвимой перед лицом потенциального противника, нагло и демонстративно совершающего разведывательные полеты над ее территорией.

На этом фоне оправдания некоторых официальных лиц и военных, не исключающих версию инопланетного следа, вызывают лишь саркастические усмешки и еще больше раздражения. Республиканцы в Сенате и Палате представителей уже думают о предстоящей избирательной кампании и вовсю разыгрывают китайскую карту, пытаясь найти объяснение поразительной, а с их точки зрения возмутительной, мягкости Байдена в отношении Пекина.

Самая неприятная для президента версия — личная заинтересованность, семейный бизнес, учитывая давние деловые связи с Китаем его скандально известного сына Хантера. И здесь не так уж важно, будут ли предоставлены убедительные доказательства этой версии. Достаточно, что она прозвучала и будет звучать все громче по мере того, как станет набирать обороты избирательная кампания.

В этом смысле республиканцы, сами того не желая, объективно оказываются союзниками Москвы. Ведь критикуя Байдена за легкомысленное отношение к китайской угрозе, многие обращают внимание на его зацикленность на Украине и на конфликте с Россией, хотя шпионские летающие объекты над американскими штатами запускает вовсе не Москва, а Пекин.

При этом в ежегодном послании Конгрессу, которое президент зачитал всего неделю назад, об отношениях с Китаем он рассуждал в спокойном тоне, отнюдь не драматически. С точки зрения геополитики такой подход администрации, возможно, и оправдан. Белый дом стремится до поры до времени не обострять отношения с Китаем, смягчать их, вначале разобраться с взбунтовавшейся Москвой, а уж потом, решив российскую проблему, заняться Пекином.

Сражаться на два фронта команда Байдена не хочет, точнее, не хотела до злополучной истории с китайским воздушным шаром и другими летающими объектами. Но сейчас в дело уже вступила внутренняя политика, а она в Америке почти всегда в конечном счете преобладает над внешней. Когда налицо столь сильный раздражитель, когда престижу США брошен столь дерзкий вызов, дипломатия, сдержанность, прагматизм отходят на второй план.

И вот уже приходится отменять тщательно готовившийся визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена и делать жесткие заявления в адрес китайских товарищей. И тем самым вольно или невольно подталкивать этих товарищей к более активной поддержке Москвы, поскольку враг твоего врага автоматически становится твоим ситуативным союзником. И допустить его крушение ты никак не можешь, иначе останешься в изоляции и геополитическом одиночестве. А в противостоянии с самой могучей сверхдержавой планеты это очень опасно.

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