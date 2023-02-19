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Сербию и Косово подвели к саммиту

Нормализация между ними пройдет по формуле «прими или отвергни»

Евросоюз определился с датой важнейшего за последние годы саммита Сербии и Косово, темой которого станет план ЕС по нормализации отношений между ними. Сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти встретятся под эгидой ЕС в Брюсселе 27 февраля — впервые после того, как оба поддержали франко-германский план по Косово. По словам европейских дипломатических источников “Ъ”, в ЕС исходят из того, что предложенный сторонам план не подлежит серьезным корректировкам, и рассчитывают выйти на соглашение между Белградом и Приштиной уже этой весной. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Сербии Александр Вучич (в центре) и премьер-министр Косово Альбин Курти (справа)

Президент Сербии Александр Вучич (в центре) и премьер-министр Косово Альбин Курти (справа)

Фото: EU Council / Pool / Anadolu Agency / AFP

Президент Сербии Александр Вучич (в центре) и премьер-министр Косово Альбин Курти (справа)

Фото: EU Council / Pool / Anadolu Agency / AFP

О встрече президента Сербии и премьера Косово в Брюсселе 27 февраля сообщили в конце минувшей недели в руководстве ЕС. В сообщении говорится, что и Александр Вучич, и Альбин Курти подтвердили участие в саммите, темой которого станет план ЕС по нормализации отношений Белграда и Приштины. В Брюсселе также пояснили, что вначале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак проведут отдельные переговоры с сербским и косовским лидерами, после чего пройдет их совместная встреча.

Нынешнему саммиту придается чрезвычайно важное значение. И дело не только в том, что лидеры Сербии и Косово не общались лично уже несколько месяцев, а их последняя встреча в ноябре в том же Брюсселе завершилась провалом. Александр Вучич и Альбин Курти встретятся впервые после того, как оба официально поддержали план ЕС по Косово.

Этот план, хотя и не предполагает взаимного признания сторонами друг друга, предусматривает согласие Белграда на членство Косово в международных организациях, включая ООН.

Кроме того, Приштина и Белград должны признать документы и национальные символы друг друга, а косовским сербам должен быть обеспечен «соответствующий уровень самоуправления».

Президент Сербии сразу после визита эмиссаров ведущих западных стран в Белград и Приштину в конце января объявил о «готовности принять концепцию и работать над реализацией европейского плана по нормализации отношений с Косово». Для убеждения же премьера Косово Мирославу Лайчаку пришлось еще раз посетить Приштину в начале февраля. На минувшей неделе Альбин Курти, выступая перед косовским парламентом, объявил, что «принимает франко-германское предложение по решению косовского вопроса», поскольку в противном случае Косово «вступило бы в конфронтацию с союзниками». Таким образом, путь для проведения важного саммита Сербии и Косово в Брюсселе был открыт.

Накануне объявления о дате его проведения в Сербии были обнародованы любопытные данные опроса, который провело известное в регионе агентство Faktor plus. 57% опрошенных граждан Сербии считают, что Белграду следует принять франко-германский план, если в нем не будет признания Косово и его членства в ООН, поскольку всякий следующий план «будет еще хуже» или «его не будет вообще».

План, предусматривающий признание Косово и его членства в ООН, отвергают 80% сербов.

Франко-германский план не требует от Белграда формального признания Косово, но его членство в ООН предусматривает. И убедить большинство населения согласиться с последним президенту Сербии будет непросто, что показало и его недавнее выступление в сербском парламенте, где Александр Вучич говорил о необходимости поддержать план.

К тому же нормализация отношений с Косово для Белграда тесно увязана с вопросом о присоединении к антироссийским санкциям, к чему настойчиво призывает Запад. До сих пор Сербии удавалось избегать принятия санкционных мер против России, но в последнее время сербские лидеры все чаще допускают такую возможность.

Максим Юсин — о противостоянии Сербии и Запада из-за Косово и России

В недавнем интервью телевидению Prva Александр Вучич признал: «Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит». А премьер Ана Брнабич пояснила, что Белград не продвинется на европейском пути и не откроет новые главы в переговорах о вступлении в ЕС, если не выполнит главное условие и не введет санкции против России.

Да и после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях мюнхенской международной конференции сербский лидер особо подчеркнул, что «Сербию жестко упрекнули за невведение санкций против РФ». «Вучич постепенно готовит общественность к сценарию с принятием франко-германского плана и введению в какой-то форме санкций против России»,— прокомментировал слова сербского президента известный белградский политолог Джордже Вукадинович.

Между тем времени для принятия важных решений у Белграда и Приштины становится все меньше.

По информации европейских дипломатических источников “Ъ”, в ЕС исходят из того, что предложенный Сербии и Косово план серьезным корректировкам не подлежит, поскольку международные посредники рассчитывают выйти на соглашение между Белградом и Приштиной уже нынешней весной. Такой подход ЕС к предстоящему в Брюсселе саммиту подтвердил на минувшей неделе и косовский премьер. «Западные эмиссары дали мне ясно понять, что их предложение близко к формуле "прими или отвергни"»,— сообщил Альбин Курти, добавив: обсуждать такой подход не будет позволено.

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