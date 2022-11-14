На СИМ не заканчиваем

МВД по просьбе “Ъ” разъяснило положения вступающих в силу с 1 марта 2023 года Правил дорожного движения (ПДД). Нормы, вошедшие в ПДД для регулирования поведения пользователей электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), юристы и эксперты до сих пор толкуют по-разному. В частности, речь идет о судьбе нарушителей, управляющих устройствами мощностью более 250 Вт и максимальной скоростью выше 50 км/ч. Согласно новым ПДД и разъяснениям МВД, такие граждане могут считаться водителями мопедов или мотоциклов — ГИБДД вправе направить их на медосвидетельствование или лишить прав через суд. Однако, выяснил “Ъ”, электросамокаты при этом должны соответствовать также требованиям техрегламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть быть оборудованными фарами, фонарями, тормозами, стоп-сигналами, боковыми зеркалами и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Постановление правительства с новыми Правилами дорожного движения, вступающими в силу весной, опубликовано в начале октября (“Ъ” подробно рассказывал об этом). Нововведение, которому предшествовала оживленная дискуссия в обществе, касается электросамокатов, моноколес, сегвеев — средств индивидуальной мобильности. Согласно опубликованным нормам, разрешенная скорость для них будет составляет 25 км/ч. Пользователи СИМ должны подчиняться требованию дорожных знаков и разметки, при этом выезжать на проезжую часть можно будет только лицам старше 14 лет.

Между тем эксперты и юристы не пришли к единой трактовке новых норм ПДД. Дело в том, что региональные ГИБДД в настоящее время (пока действуют старые правила) исходят из принципа, что пользователь электросамоката является пешеходом, если мощность электродвигателя средства передвижения не превышает 250 Вт, при большей мощности — водителем мопеда или мотоцикла. В последнем случае к нарушителю можно применить все санкции и процедуры, которые используются в отношении автомобилистов. Таким образом, гражданина на самокате можно не только оштрафовать, но также направить на проверку на опьянение, лишить прав, подвергнуть административному аресту и т. д. Подобный подход находит поддержку не у всех юристов и полицейских, но тем не менее применяется в ряде регионов.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, за девять месяцев 2022 года произошло 838 ДТП с участием СИМ (почти вдвое больше, чем годом ранее), в которых 19 человек погибли и 870 — получили ранения. Больше всего аварий зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В 56,3% ДТП СИМ имели мощность 0,25–4 кВт, 43,6% ДТП — менее 0,25 кВт.

“Ъ” направил запрос в МВД с просьбой разъяснить, как будет выстроено правоприменение с 1 марта 2023 года. Пользователи СИМ, которые нарушают ПДД, пояснили в полиции, будут оштрафованы по ст. 12.29 КоАП РФ на 800 руб. и на 1–1,5 тыс. руб.— при пьяной езде. Если пользователь СИМ создаст помехи в движении транспортных средств, это будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 12.30 КоАП (штраф 1 тыс. руб.). Если ездок собьет человека и причинит по неосторожности вред его здоровью легкой или средней тяжести, в силу вступает уже ч. 2 ст. 12.30 КоАП (штраф 1–1,5 тыс. руб.).

Ключевым является то, что все эти виды наказания будут применяться в случае, если мощность двигателя электросамоката или другого СИМ меньше 250 Вт, следует из ответа МВД. Средства передвижения с более мощным двигателем, а также те, что при меньшей мощности могут разгоняться свыше 50 км/ч, будут отнесены к мопедам и мотоциклам (категория L). Для управления ими также нужны будут права категории М и А. Однако, следует из ответа МВД, далеко не каждый электросамокат автоматически будет приравнен к мопеду или мотоциклу. Для этого транспортное средство должно соответствовать требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», например иметь поворотники, фары ближнего и дальнего света, фонари, тормоза, боковые зеркала, стоп-сигнал и т. д. Если упомянутых опций нет, то даже скоростной и мощный самокат инспектор отнести к категории L не сможет. Это значит, что и применить жесткие санкции не получится. Наказание будет ограничено ст. 12.29 и ст. 12.30 КоАП.

«Все в принципе логично: самокат с мощностью до 250 Вт будет считаться СИМ, свыше — мопедом,— считает юрист, адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Моноколесо же при любой мощности останется СИМ даже с двигателем от самолета — здесь остался пробел». Он ссылается на определение в ПДД: «мопед» — как минимум двухколесное транспортное средство.

Принципиально по сравнению с уже действующей практикой с 1 марта ничего не поменяется, уверен капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. «Тем более что в большинстве случаев у электросамокатов сбиты маркировки, установить мощность инспектору сложно. Как это сделать иначе, неясно»,— сказал он. На мотор-колесе электросамокатов должны быть указаны мощность и предельная скорость, подтверждает юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов, но ее часто закрашивают и фрезеруют для ухода от ответственности. При серьезном ДТП ГИБДД может назначить экспертизу (по аналогии с экспертизой угнанных автомобилей с поддельными номерами), но такого опыта нет, говорит эксперт.

«На самом деле новые ПДД добавили больше вопросов, чем ответов»,— признался представитель сообщества Electro.club, руководитель Центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов.

Иван Буранов