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Коммерсантъ FM
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Спрос сходит с трапа

Из-за чего в России упали продажи морских круизных программ

В России упал спрос на морские круизы: как рассказали “Ъ FM” организаторы таких туров, в минувшем году путевки приобрели около 15-20 тыс. россиян. До пандемии COVID-19 продаж было примерно в пять раз больше. Отрицательную динамику участники рынка объясняют недоступностью привычных зарубежных направлений. Кроме того, часть иностранных организаторов туров приостановили работу на российском рынке. Круизы по Средиземному морю потеряли клиентов из-за сложностей с получением шенгенских виз и отсутствия прямых рейсов в Европу.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Вместе с тем выпавшие предложения частично заменили морские туры по Красному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану. Но спрос на них пока умеренный из-за высоких цен, пояснила коммерческий директор компании «Круизный дом» Татьяна Коршунова: «Российским туристам стало сложнее попасть в Европу. Между тем туры по Средиземноморью были популярны и летом, и зимой. Самые востребованные круизные компании продолжают работать с российским рынком, в частности, MSC Cruises, а также представительство Royal Caribbean Group.

Доступными сейчас являются для россиян Мальдивы, Сейшелы, Красное море и Персидский залив. Последние два направления являются хитами этой зимы. Интерес к Персидскому заливу еще подогрелся тем, что новейший лайнер вместимостью 6 тыс. пассажиров сошел со стапелей осенью и начал свои круизы в конце декабря 2022 года. Сейчас практически до конца его навигации, до 20-х чисел марта, свободных кают нет. Вместе с тем спрос в 2022 году не восстанавливался не только из-за трудностей с перелетами и визами, но еще и из-за протоколов безопасности. Все круизные компании требовали вакцины, утвержденные ВОЗ. Сейчас такого правила уже нет».

Насколько перспективны пассажирские морские перевозки из Сочи в Турцию

Как отмечают участники рынка, за минувший год стоимость круизов выросла минимум на 15%. Так, восьмидневные путешествия по Черному морю из Сочи в Турцию стоят в среднем от 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб. на человека. Примерно в такую же сумму обходятся туры в Персидском заливе из Дубая с остановками в Катаре и Саудовской Аравии, но стоимость перелета оплачивается отдельно.

В России рынок морских круизов в целом пока развит плохо, подчеркнул гендиректор компании «Инфофлот» Андрей Михайловский: «Лидируют по спросу все-таки круизы из Сочи. Очень здорово, что с прошлого года корабль Astoria Grande начал их совершать. Несмотря на сжатые сроки, когда стартовали продажи и до первого рейса оставалось несколько недель, все равно удалось набрать и людей, и загрузку. Сейчас активно идет продажа на сезон на круизные лайнеры из Сочи, первые из них стартуют в конце апреля.

Между тем до сих пор не существует ни одной российской компании — судовладельца или же оператора, — которая организовала бы именно морские круизы. Существует большое количество речных туров. Кроме того, весь объем предложений, который был доступен россиянам, на 100% состоял из иностранных кораблей. Проводилась дополнительно русификация продукта. Именно турагентский бизнес, конечно же, пострадал».

Какие круизы были доступны для россиян в 2022 году

Как отмечают участники рынка, от более сильного подорожания морские круизы в прошлом году удерживала их низкая импортозависимость. В основном же рост цен произошел за счет топлива, которое занимает до 40% в стоимости путевки.

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Елизавета Скобцова

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