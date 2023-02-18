Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от Международной космической станции (МКС). Российские космонавты развернули его и еще раз сфотографировали и сняли на видео повреждения. Корабль ранее был изолирован от МКС после разгерметизации из-за неисправности системы терморегулирования.

«Прогресс» отчалил от модуля «Поиск» в 5:26 по московскому времени. Запланировано, что в 7:03 будут включены его двигатели для торможения при сходе с орбиты. Из-за этого корабль войдет в атмосферу и разрушится. Падение несгоревших элементов ожидается в 7:45 в несудоходном районе южной части Тихого океана.

«Прогресс МС-21» проработал на МКС три с половиной месяца. Он был запущен с космодрома Байконур 26 октября 2022 года ракетой-носителем «Союз-2.1а». Корабль доставил больше 2,5 т грузов.

Разгерметизация произошла на «Прогрессе МС-21» 11 февраля, в день стыковки другого корабля — «Прогресса МС-22». Инцидент произошел незадолго после того, как был поврежден контур корабля «Союз МС-22».

Подробнее об инцидентах — в материале «Ъ FM» «Стыковка не по плану».

Леонид Уварчев