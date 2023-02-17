Операторам накручивают розыск

Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах для операторов за нарушения при установке систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Проект поправок к КоАП разрабатывался с лета прошлого года, из предыдущего варианта текста Минцифры исчезли фиксированные штрафы за первое нарушение, минимальная ставка оборотного штрафа за повторное повысилась на два порядка. Участники рынка утверждают, что изменения увеличат нагрузку на малых операторов связи, а предлагаемая правительством идея аутсорсинга СОРМ вызывает у них недоверие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом поправок к КоАП, подготовленных правительством и внесенных 16 февраля в Госдуму. Законопроект предусматривает введение штрафов для операторов связи за нарушение требований по установке СОРМ. Штраф исчисляется от годовой выручки, полученной «от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение»: при первом нарушении — от 0,001% до 0,003%, при повторном — от 0,01% до 0,03%. Минимальный штраф предлагается установить на уровне 1 млн руб., а ввести их — с 1 января 2024 года.

Минцифры в июне 2022 года представило проект поправок, которым предлагалось штрафовать операторов за отсутствие СОРМ на десятитысячные доли от выручки с «оказания услуг связи». В июле Минцифры представило доработанный вариант, по которому штраф за первое нарушение предлагалось сделать фиксированным (от 300 до 500 тыс. руб.), а за повторное — снизить (от 0,0001% до 0,0005%, но не более 0,0002% от общей выручки и не менее 1 млн руб.). Тогда в министерстве сообщали, что учитывали предложения рынка (см. “Ъ” от 10 августа 2022 года).

В соответствии с текущей версией законопроекта сумма штрафов за первое нарушение может варьироваться в зависимости от регионов от 1,6–2 млн (в Тульской, Челябинской областях, Чечне) до 50 млн руб. и выше (в Москве и Подмосковье), следует из приведенной в пояснительной записке оценки Минцифры.

При повторном нарушении штрафы оцениваются соответственно в 16–60 млн и 500 млн руб. и выше. Предлагаемые штрафы «соразмерены затратам оператора связи на покупку указанного оборудования», указано в пояснительной записке; операторам, которые не могут приобрести оборудование для СОРМ, авторы рекомендуют подключиться к ресурсам другого оператора. «Ростелеком», МТС, «Вымпелком» и Tele2 отказались от комментариев “Ъ”, в Минцифры и «МегаФоне» не ответили на запрос.

Оборотные штрафы за неподключение операторов к СОРМ — одна из трех инициатив Минцифры об ужесточении требований к операторам, представленных в 2022 году (см. “Ъ” от 8 июня 2022 года). Министерство также предлагало повысить пошлину на получение лицензии на услуги связи с 7,5 тыс. до 1 млн руб.; в январе Госдума приняла в первом чтении соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Также Минцифры разработало поправки в федеральный закон «О связи», по которым новые операторы должны согласовывать с ФСБ схему построения сети; Минэкономики в августе отрицательно оценило документ.

Отмена лимита в 500 тыс. руб. за первое нарушение более критична, чем изменение методики расчета штрафа, считает президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко: «Небольшим операторам придется платить как минимум миллион рублей, что ставит их в невыгодное положение по сравнению с крупными». Он отметил, что затраты на установку оборудования СОРМ существенны для малых компаний. Принятие законопроекта в текущем варианте приведет к сокращению количества операторов за пределами Москвы, считает глава Ассоциации телекоммуникационных операторов Алексей Леонтьев.

Идея подключения малых операторов к СОРМ крупных компаний вызывает сомнения у экспертов. «Если требования СОРМ-2 (контроль содержимого интернет-соединений.— “Ъ”) можно спокойно реализовать через другого оператора, то СОРМ-3 (система хранения метаданных о трафике.— “Ъ”) — это информационная система с персональными данными клиентов. Получается, что они в таком случае передаются конкурентам»,— отмечает господин Грищенко. С другой стороны, сами крупные операторы не развивают предложения по реализации требований СОРМ для сторонних игроков, так как это идет вразрез с их интересами, отмечает Алексей Леонтьев: «Если бы у них была линейка прозрачных предложений, то идея бы сработала, но ситуация не такова».

Юрий Литвиненко