Главные новости Юга России. Коротко

В трех муниципалитетах Дона отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Жители двух городов и одного района Ростовской области отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной Войны. Торжественные мероприятия прошли в Ростове-на-Дону, Аксайском районе и Каменске-Шахтинском, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области

Ростовская компания «Аэро-Сити» перешла под контроль застройщика «ЮгСтройИнвест». ООО «Аэро-Сити», ранее входившая в структуру компаний Виктора Вексельберга, с 9 февраля принадлежит ООО «СЗ "ЮгСтройИнвест-Дон"». Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.

Строительство обхода Адлера в проекте новой скоростной автотрассы Джубга-Сочи обойдется в 74 млрд рублей. В текущем году в Сочи начнется строительство обхода Адлера – первой очереди проекта новой автомобильной дороги Джубга-Сочи, которая будет дублером трассы А-147, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта. Объем вложений в первую очередь проекта составит 74 млрд руб.

Участникам «банды амазонок» назначили суровые наказания. Суд в Ростове в понедельник огласил приговор по делу преступной группировки, действовавшей в 2007–2013 годах в Ростовской области и Ставропольском крае. Четверо фигурантов — мать и дочь Инесса и Виктория Тарвердиевы, а также супруги Сергей и Анастасия Синельники — признаны виновными в убийствах и грабежах и получили сроки от 24 до 25 лет.

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Холдинг AVA Group возьмёт под управление часть объектов курорта «Роза-Хутор» в Сочи. Под управление отельного оператора Lee Prime, входящего в инвестиционную компанию AVA Group, перейдут два корпуса апартаментов в Роза-Долине и гостиничный комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне, сообщает пресс-служба холдинга.

Бывшие земли Надежды Цапок перешли аффилированной с «Агрокомплексом» компании. АО «Маяк» из станицы Кущевской передало права аренды паевой земли площадью около 8 тыс. га компании «Резорт Менеджмент», зарегистрированной в ФТ «Сириус», объявление о передаче права опубликовано 14 февраля в одной из краевых газет.

Первые партии автомобилей «Москвич» отправлены в Ростов и Краснодар. «Мы уже отгрузили автомобили Москвич 3 и электромобили Москвич 3е в 11 городов», — сообщает пресс-служба завода «Москвич». В Ростове машины будут представлены в салонах ААА Моторс и Fresh Auto. В Краснодаре продажи будут запущены в салонах КЛЮЧАВТО, ААА Моторс, Юг-Авто.

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Вадим Варшавский обвиняет Россельхозбанк в банкротстве «ДонБиоТеха». Организатор строительства завода «ДонБиоТех» в Волгодонске Вадим Варшавский потребовал привлечь Россельхозбанк к ответственности по долгам обанкротившегося предприятия, которые превышают 14 млрд руб. В судебном иске предприниматель утверждает, что действия банка привели к банкротству «ДонБиоТеха».

Уголовное дело главы администрации Азова направлено на повторное рассмотрение. Азовский городской суд проведет заново процесс по уголовному делу главы администрации города Владимира Ращупкина и бывшего директора ДИЗО Николая Юхнова, ранее признанных виновными в незаконной передаче в частную собственность 17 га городских лесов под строительство коттеджного поселка. Прошлый приговор отменен Ростовским областным судом из-за «существенных нарушений уголовно-процессуального кодекса».

Глава СКР проконтролирует расследование сноса исторического дома в Ставрополе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки сообщений о незаконном сносе исторического здания на ул. Ленина, 165 в Ставрополе, сообщает пресс-служба ведомства.

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В Ростове-на-Дону 50 человек отравились едой сервиса Good Food. Роспотребнадзор Ростовской области проводит расследование 9 в связи групповым отравлением ростовчан продукцией бренда правильного питания Good Food, сообщает пресс-служба ведомства. На производстве выявлены массовые нарушения технологического процесса.