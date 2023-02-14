Ростовская компания «Аэро-Сити» перешла под контроль застройщика «ЮгСтройИнвест»

ООО «Аэро-Сити», ранее входившая в структуру компаний Виктора Вексельберга, с 9 февраля принадлежит ООО «СЗ "ЮгСтройИнвест-Дон"». Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.

Ранее ООО «Аэро-Сити» принадлежала ПАО «Ростоваэроинвест». Компания владеет участками земли на территории старого аэропорта в Ростове. Планировалось, что именно она займется освоением данной территории и комплексной застройкой. Но, как писал ранее «Ъ-Юг», прошлой осенью стало известно, что представители компании не подписали договор о комплексном развитии с властями региона. Между Минимуществом Ростовской области и ООО «Аэро-Сити» начались судебные разбирательства за один из участков, которые завершились отзывом жалобы компании, связанной с Виктором Вексельбергом.

Также ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об освоении старого аэропорта компанией ООО «ЮгСтройИнвест». На указанной территории планируют возвести 1,5 млн кв. м. жилья.

Анастасия Назарова