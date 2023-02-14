Ростовская компания «Аэро-Сити» перешла под контроль застройщика «ЮгСтройИнвест»

ООО «Аэро-Сити», ранее входившая в структуру компаний Виктора Вексельберга, с 9 февраля принадлежит ООО «СЗ "ЮгСтройИнвест-Дон"». Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.
Ранее ООО «Аэро-Сити» принадлежала ПАО «Ростоваэроинвест». Компания владеет участками земли на территории старого аэропорта в Ростове. Планировалось, что именно она займется освоением данной территории и комплексной застройкой. Но, как писал ранее «Ъ-Юг», прошлой осенью стало известно, что представители компании не подписали договор о комплексном развитии с властями региона. Между Минимуществом Ростовской области и ООО «Аэро-Сити» начались судебные разбирательства за один из участков, которые завершились отзывом жалобы компании, связанной с Виктором Вексельбергом.
Также ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об освоении старого аэропорта компанией ООО «ЮгСтройИнвест». На указанной территории планируют возвести 1,5 млн кв. м. жилья.