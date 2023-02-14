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В трех муниципалитетах Дона отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Жители двух городов и одного района Ростовской области отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной Войны. Торжественные мероприятия прошли в Ростове-на-Дону, Аксайском районе и Каменске-Шахтинском, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Аксайском районе//пресс-служба Ростовской области

Фото: Торжественный митинг в Каменске-Шахтинском//пресс-служба Ростовской области

Фото: Торжественный митинг в Каменске-Шахтинском//пресс-служба Ростовской области

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Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Ростове-на-Дону //пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: Возложение цветов к Вечному огню в Аксайском районе//пресс-служба Ростовской области

Фото: Торжественный митинг в Каменске-Шахтинском//пресс-служба Ростовской области

Фото: Торжественный митинг в Каменске-Шахтинском//пресс-служба Ростовской области

В Ростове-на-Дону память освободителей почтили 14 февраля возложением цветов к мемориалу на Театральной площади. В церемонии приняли участие две тысячи горожан, губернатор Василий Голубев и глава Заксобрания области Александр Ищенко.

Также 14 февраля цветы возложили к Вечному огню в Аксайском районе. В мероприятии участвовали местные жители, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. Память павших защитников почтили минутой молчания.

В Каменске-Шахтинском торжественный митинг у мемориала воинской славы прошел 13 февраля. После возложения цветов горожане также почтили героев минутой молчания.

Боевые действия в годы Великой Отечественной Войны в Ростовской области шли с осени 1941 года по август 1943 года. В это время столица региона дважды была занята немецко-фашистскими войсками. Всего на фронтах войны сражались 700 тыс. жителей Дона. Почти половина не вернулась домой. Около 280 уроженцев Ростовской области были удостоены звания Героя Советского Союза. Крупнейшие города области — Ростов и Таганрог, признаны Городами воинской славы.

Анастасия Назарова

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