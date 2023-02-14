«Амазонкам» предъявили окончательный счет

Суд в Ростове в понедельник огласил приговор по делу преступной группировки, прозванной в СМИ «бандой амазонок». Она действовала в 2007–2013 годах в Ростовской области и Ставропольском крае. Четверо фигурантов — мать и дочь Инесса и Виктория Тарвердиевы, а также супруги Сергей и Анастасия Синельники — признаны виновными в многочисленных убийствах и грабежах. С учетом ранее вынесенного по схожим эпизодам приговора подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы на сроки 24–25 лет. Ранее на процессе Инесса и Виктория Тарвердиевы полностью признали вину, супруги Синельники настаивают на своей непричастности к вменяемым им преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовский областной суд вынес приговор по второму делу «банды амазонок». С учетом уже имевшихся у них приговоров Инессе и Виктории Тарвердиевым назначено по 25 лет колонии общего режима каждой, Сергею Синельнику — 25 лет колонии строгого режима, Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Согласно материалам уголовного дела, преступная группировка действовала в Ставропольском крае и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013 года. Ее участников обвиняют в нападениях на частные дома и автомобили, убийствах, кражах и преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.

В СМИ прозвали группировку «бандой амазонок» из-за того, что на одном из мест преступлений был найден нож с гравировкой «Моей амазонке», хотя следователи впоследствии и заявляли, что оружие не принадлежало кому-либо из фигурантов дела.

Следствие отводило роль главной участницы группировки Инессе Тарвердиевой. Она проживала в Ставропольском крае с мужем и дочерью Викторией. В конце 1990-х супруга женщины нашли мертвым. По версии следствия, убийство при содействии Инессы Тарвердиевой совершил Роман Подкопаев, который впоследствии стал ее сожителем. В 1998–2003 годах, по данным правоохранителей, пара убила на территории Ставропольского края и Калмыкии пять человек, в том числе двух несовершеннолетних девочек.

Как заявляла сама Инесса Тарвердиева, позже к их с Романом Подкопаевым криминальной деятельности подключились его родная сестра Анастасия и ее муж, сотрудник ДПС Сергей Синельник. Следователи считают, что члены банды нападали на дома и граждан, а супруги Синельники оказывали им содействие, в частности скрывали их у себя дома от полиции и подсказывали пути объезда при проверках на дорогах.

Инесса Тарвердиева впоследствии признавалась, что целью убийств было обогащение.

В то же время из ее показаний следует, что «добычей» становились лишь немногие личные вещи убитых. Частыми жертвами группировки были сотрудники правоохранительных органов: члены банды покушались на жизнь шести сотрудников полиции, три из которых погибли, сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. По некоторым данным, обвиняемые выбирали в качестве жертв сотрудников правоохранительных органов по мотиву личной ненависти.

По версии обвинения, жертвами банды стали в том числе нижегородский собровец Дмитрий Чудаков, его дети — 11-летняя Вероника и 6-летний Александр, а также супруга Ирина. Семья подполковника милиции была убита во время возвращения домой с черноморского побережья в июле 2009 года. Машина офицера была обнаружена на трассе М4 в районе поселка Рассвет: взрослые застрелены, а на теле девочки обнаружено 37 ножевых ранений. Это преступление вызвало огромный общественный резонанс. Отметим, что мать убитого собровца до сих пор не признает результатов расследования и считает, что нападение на семью ее сына совершили другие люди, не установленные следствием.

Осенью 2013 года после очередного нападения на частный дом, в ходе которого «амазонки» убили хозяев и похитили продукты, членов банды заметили полицейские. В завязавшейся перестрелке Роман Подкопаев был убит, Виктория Тарвердиева получила ранение.

В декабре 2017 года Ростовский областной суд признал Инессу Тарвердиеву, ее дочь Викторию, а также Сергея и Анастасию Синельников членами банды, совершившей убийства десяти человек. Супругов Синельников приговорили соответственно к 19 и 20 годам колонии, мать и дочь Тарвердиевых — к 21 и 16 годам лишения свободы. Синельники вину не признали, а Инесса Тарвердиева заключила досудебное соглашение и активно сотрудничала со следствием.

Второе уголовное дело поступило в Ростовский областной суд в марте 2020 года. Потерпевшими по нему признаны 98 человек.

В основу обвинения положены, как и в первом деле, показания Инессы Тарвердиевой. Супруги Синельники и в этом случае отрицали свою причастность к вменяемым им преступлениям. Мать убитого во время задержания Романа Подкопаева и Анастасии Синельник Галина заявляла, что следователи пытаются приписать обвиняемым по делу «банды амазонок» нераскрытые преступления.

В последнем слове Инесса Тарвердиева попросила прощения у потерпевших. В частности, она сказала, что раскаивается в содеянном и «до конца жизни будет испытывать стыд и боль». Женщина попросила суд не назначать максимальное наказание ее дочери Виктории, чтобы у нее «была возможность построить семью и родить детей, о которых она мечтает».

В ноябре 2022 года коллегия присяжных заседателей признала Инессу и Викторию Тарвердиевых и Сергея Синельника виновными по всем эпизодам предъявленного им обвинения, с Анастасии Синельник сняли один эпизод.

Кристина Федичкина