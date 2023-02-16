Долги на оба ваши дома

Организатор строительства завода «ДонБиоТех» в Волгодонске Вадим Варшавский потребовал привлечь Россельхозбанк к ответственности по долгам обанкротившегося предприятия, которые превышают 14 млрд руб. Предприниматель обратился в суд с соответствующим заявлением, указав, что действия банка привели к банкротству «ДонБиоТеха». При этом сам Россельхозбанк пытается убедить суд, что за крах проекта должен расплатиться господин Варшавский. По мнению юристов, в итоге обе стороны могут оказаться «должны».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению заявление предпринимателя Вадима Варшавского с требованием привлечь Россельхозбанк, его «дочку» «РСХБ-Финанс» и Романа Голомовзого к субсидиарной ответственности перед кредиторами по долгам обанкротившейся компании «ДонБиоТех». Об этом сообщается на сайте суда.

Как следует из заявления Вадима Варшавского, который был фактическим владельцем «ДонБиоТеха», Россельхозбанк, «РСХБ-Финанс» и Роман Голомовзый (гендиректор ООО «ДонБиоТех») в определенный период контролировали деятельность компании, в результате чего она была доведена до банкротства.

В частности, утверждает Вадим Варшавский, финансовое состояние «ДонБиоТеха» наиболее существенно ухудшилось после наращивания задолженности во время процедуры внешнего управления (2019-2021 годы).

Реализацией процедуры занимался внешний управляющий, однако свои действия он якобы согласовывал с Россельхозбанком и Романом Голомовзым.

Кроме того, Вадим Варшавский указывает на бездействие господина Голомовзого в погашении задолженности «ДонБиоТеха» перед предприятием «Завком-инжиниринг» (поставщик оборудования). Долг составлял 24 млн руб., именно он послужил причиной требования признать «ДонБиоТех» банкротом. Как отмечает Вадим Варшавский, Роман Голомовзый не предпринял действий по погашению этой задолженности и не оспорил ее в апелляционном суде. По мнению владельца «ДонБиоТеха», это может говорить о намерении привести компанию к банкротству.

В целом же, считает Вадим Варшавский, срыв строительства завода «ДонБиоТех» произошел из-за нарушения Россельхозбанком обязательств по финансированию проекта.

Сумму финансовых претензий к Россельхозбанку и другим Вадим Варшавский не указывает. Известно, что долги «ДонБиоТеха» перед кредиторами превышают 14 млрд руб.

В Россельхозбанке на письменный запрос «Ъ-Юг» с просьбой прокомментировать ситуацию в среду не ответили.

Примечательно, что Россельхозбанк еще в апреле 2022 года сам заявил аналогичное требование к Вадиму Варшавскому. Банк, который является крупнейшим кредитором «ДонБиоТеха», потребовал привлечь предпринимателя к субсидиарной ответственности по долгам компании вместе с его супругой Еленой Варшавской.

Судебное решение по претензии Россельхозбанка к ним пока не принято (заседание назначено на 11 апреля).

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, в принципе, суд может удовлетворить требование обеих сторон и возложить ответственность за долги обанкротившейся компании на ее бенефициара и на ее кредитора.

«Причем никаких гарантий привлечения к субсидиарной ответственности нет в отношении ни одного из двух лиц, поскольку нужно еще доказать, что даже при наличии контроля ими были совершены некие действия, которые могли привести к несостоятельности должника», — отметил господин Жарский.

ООО «Донские биотехнологии» было создано в 2010 году Вадимом Варшавским. Компания в партнерстве с немецкой биотехнологической фирмой Evonik строила в Волгодонске завод по глубокой переработке зерна для производства аминокислот (лизина), глютена и комбикормов. Стоимость проекта, который финансировался Россельхозбанком, оценивалась около $ 160 млн. Мощности по переработке должны были составить 250 тыс. т зерна в год.

Изначально организаторы проекта «ДонБиоТеха» говорили о запуске комплекса в 2014 году, потом сроки неоднократно переносились. В 2018 году из-за финансовых проблем реализацию проекта остановили.

В 2021 году ООО «ДонБиоТех» было признано банкротом. Как писал «Ъ-Юг», власти Ростовской области и Россельхозбанк пытаются найти инвестора, заинтересованного в достройке предприятия.

Сам Вадим Варшавский с сентября 2021 года отбывает семилетний срок за хищение 2,8 млрд руб. у банка «Петрокоммерц».

Вадим Водолазов