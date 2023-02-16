Первые партии автомобилей «Москвич» отправлены в Ростов и Краснодар

Первые партии отечественных автомобилей «Москвич» с производственной площадки в столице страны были направлены в Ростов-на-Дону и Краснодар, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал завода «Москвич» Фото: Telegram-канал завода «Москвич»

«Мы уже отгрузили автомобили Москвич 3 и электромобили Москвич 3е в 11 городов», — указано в сообщении.

Напомним, о запуске продаж автомобилей Москвич в дилерских центрах Ростова стало известно в январе текущего года. Машины будут представлены в салонах ААА Моторс и Fresh Auto.

В Краснодаре продажи будут запущены в салонах КЛЮЧАВТО, ААА Моторс, Юг-Авто.

Анастасия Назарова