Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первые партии автомобилей «Москвич» отправлены в Ростов и Краснодар

Первые партии отечественных автомобилей «Москвич» с производственной площадки в столице страны были направлены в Ростов-на-Дону и Краснодар, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Telegram-канал завода «Москвич»

Фото: Telegram-канал завода «Москвич»

«Мы уже отгрузили автомобили Москвич 3 и электромобили Москвич 3е в 11 городов», — указано в сообщении.

Напомним, о запуске продаж автомобилей Москвич в дилерских центрах Ростова стало известно в январе текущего года. Машины будут представлены в салонах ААА Моторс и Fresh Auto.

В Краснодаре продажи будут запущены в салонах КЛЮЧАВТО, ААА Моторс, Юг-Авто.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...