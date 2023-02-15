Чиновника вернули на скамью подсудимых

Азовский городской суд проведет заново процесс по уголовному делу главы администрации города Владимира Ращупкина и бывшего директора ДИЗО Николая Юхнова. Ранее чиновники были признаны виновными в незаконной передаче в частную собственность 17 га городских лесов под строительство коттеджного поселка. Владимир Ращупкин получи условный срок, Николай Юхнов — четыре года три месяца колонии. Приговор, вынесенный судом осенью прошлого года, отменен Ростовским областным судом из-за «существенных нарушений уголовно-процессуального кодекса».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело главы администрации Азова Владимира Ращупкина и бывшего директора ДИЗО города Николая Юхнова. Вынесенный осенью прошлого года приговор отменен «ввиду допущенных судом первой инстанции существенных нарушений требований уголовно-процессуального кодекса РФ», сообщает пресс-служба облсуда. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в Азовский городской суд в ином составе суда.

Дело Владимира Ращупкина и Николая Юхнова рассматривалось с июня 2021 года. Чиновники в обвиняются в превышении полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году при содействии Ращупкина и Юхнова некий М. получил земельный участок площадью 17 га на ул. Победы в Азове. Изначально собственник планировал использовать его как пастбище для скота, поэтому вид разрешенного использования был определен как «сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения».

Однако позже М. разделил полученную землю на 40 участков и изменил их вид разрешенного использования на «дачное строительство» и «для индивидуальной жилой застройки». После этого на участке появился коттеджный поселок «Петровский парк».

Следователи считают, что участок был предоставлен предпринимателю незаконно. По их данным, земля относилась к городским лесам. Кроме того, неверно был определен вид разрешенного использования участка, поскольку он был слишком большим для пастбища. По оценкам привлеченных следователями экспертов, участок стоил на момент продажи 175 млн руб., однако М. незаконно получил его по льготной цене.

Владимир Ращупкин был арестован в мае 2020 года, через несколько дней апелляционная инстанция перевела его под домашний арест. В середине июля 2020 года глава администрации Азова был освобожден из-под домашнего ареста и вернулся к работе.

Депутат гордумы от КПРФ Владимир Юров разместил на своей странице в Insagram ролик, в котором предположил, что глава администрации смог выйти из СИЗО благодаря покровительству депутата Госдумы Виктора Водолацкого и 50-миллионной взятке. Владимир Ращупкин подал в суд иск о защите чести и достоинства, но суд отказал в его удовлетворении.

В ходе судебных слушаний по уголовному делу Владимир Ращупкин и Николай Юхнов не признали вину по предъявленному обвинению.

Адвокат господина Ращупкина Роман Яньшин настаивал, что участок был передан М. по решению ДИЗО Азова законно.«Несколько решений областного суда по гражданским делам подтверждают правомерность предоставления участка. Отмечу, что следствием была некорректно проведена оценка его стоимости. В момент продажи участок был в деградирующем состоянии. Новый собственник вложил в него большие средства, облагородил. Естественно, земля стала стоить дороже. И то не на столько, как решили следователи, поскольку при оценке они сравнивали ее с дорогостоящими участками возле трассы М-4», — заявлял защитник в разговоре с «Ъ-Юг».

Осенью 2022 года Владимиру Ращупкину было назначено три года шесть месяцев условно с испытательным сроком четыре года, также суд запретил ему занимать определенные должности в течении двух лет. Николай Юхнов с учетом приговора по другому делу получил четыре года три месяца колонии общего режима с запретом занимать определенные должности в органах местного самоуправления на два года восемь месяцев.

Решение суда первой инстанции было обжаловано в апелляционном порядке государственным обвинителем, представителем потерпевшего, осужденными и их защитниками. Каковы были требования сторон и какие из них учел суд пока неизвестно - апелляционное определение суда не опубликовано.

Кристина Федичкина