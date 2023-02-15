Строительство обхода Адлера в проекте новой скоростной автотрассы Джубга-Сочи обойдется в 74 млрд рублей

В текущем году в Сочи начнется строительство обхода Адлера – первой очереди проекта новой автомобильной дороги Джубга-Сочи, которая будет дублером трассы А-147, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта. Объем вложений в первую очередь проекта составит 74 млрд руб.

Приступить к работам на обходе Адлера предполагается уже в текущем году. В настоящее время прорабатываются технические решения, касающиеся всей новой трассы, первоочередными признаны пять участков: Горячий Ключ – село Агой, обходы Туапсе, микрорайона Лазаревское, центра города Сочи и Адлера. Сейчас на подъезде к Адлеру (участок между Хостой и Кудепстой) поток транспорта превышает 75 тыс. автомобилей в сутки. Запроектированный объезд Адлера возьмет на себя треть этого трафика, в том числе потоки на Красную Поляну и в аэропорт.

Анна Перова, Краснодар