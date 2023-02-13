Глава СКР проконтролирует расследование сноса исторического дома в Ставрополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки сообщений о незаконном сносе исторического здания на ул. Ленина, 165 в Ставрополе, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Том Сойер Фест - Ставрополь» Фото: «Том Сойер Фест - Ставрополь»

По информации СКР, ранее в средствах массовой информации появились публикации о том, что в краевой столице планируется снести жилой дом, который ранее был отреставрирован волонтерами.

«СУ СК России по Ставропольскому краю организована процессуальная проверка, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства сложившейся ситуации и дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц», — информирует ведомство.

Ранее ставропольский урбанист Иван Самохвалов сообщил, что построенный 150-лет назад купеческий дом на ул. Ленина власти города планируют признать аварийным и снести, о чем уведомили жильцов. Это был первый дом, отреставрированный в рамках «Том Сойер Фест» в Ставрополе. Работы по восстановлению здания шли с мая по октябрь 2019 года.

Анастасия Назарова