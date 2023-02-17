В Каменске-Уральском пройдет митинг против роста тарифов ЖКХ

В воскресенье, 19 февраля, в Каменске-Уральске (Свердловская область) пройдет митинг против роста тарифов ЖКХ. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил руководитель местного отделения КПРФ Борис Идиатулин.

На акцию протеста политик пригласил мэра Алексея Герасимова и депутатов городской думы, чтобы «ответить на вопросы возмущенных граждан».

Ранее КПРФ запретили проводить митинг против роста тарифов ЖКХ в Екатеринбурге. В партии с данным решением не согласны и намерены его обжаловать.

Напомним, в ноябре прошлого года РЭК Свердловской области повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство свердловчан и прежнее постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой. По итогу РЭК приняла решение снизить тарифы на электроэнергию. После этого в Свердловской области отменили ночной тариф.

Взносы на капитальный ремонт в Свердловской области повысили на 40% – до 14,81 руб. за 1 кв. м.

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