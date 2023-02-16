В Техасе произошла стрельба, один человек убит, трое ранены

Один человек убит, трое получили ранения во время стрельбы в торговом центре Эль-Пасо (штат Техас, США). Полиция сообщила о задержании двух человек, передает The Associated Press. Правоохранительные органы отмечают, что опасности для граждан больше нет, но торговый центр будет закрыт до завершения расследования.

Стрельба произошла в оживленном торговом районе недалеко от Walmart, при нападении на который в 2019 году были убиты 23 человека. На прошлой неделе житель Техаса признал себя виновным в этом нападении из расистских побуждений.

Эль-Пасо находится на границе США с Мексикой. В городе с населением около 700 тыс. человек в основном проживают латиноамериканцы.

С начала года в США убиты десятки человек в результате инцидентов с массовой стрельбой. Последний раз нападение произошло 14 февраля, тогда в Мичиганском университете были убиты три человека, еще пятеро получили ранения. На фоне массовых убийств президент США Джо Байден призывал Конгресс поддержать его инициативу о запрете штурмового оружия.

Об оружейном лобби в США — в материале «Ъ» «Американская империя зла».

Леонид Уварчев